自由廣場》國軍晚點名唱《晚安台灣》…

◎ 許惟豪

近日基進黨立委陳柏惟於質詢時提議邀香港人來台灣當兵，因為「他們比台灣人還討厭中國」。筆者認為，港人畢竟屬於中國轄下，公開挖角敵國公民來台灣從軍，稍嫌帶有挑釁意味。即使對於香港反送中事件我們是同情與支持的，但台灣的立場還是扮演國際聲援的角色較為適當。

不過，我還是非常肯定陳柏惟能夠在立院將台灣軍隊的國家認同問題拋出來討論，因為在我們國軍既有的政戰思想中，確實台灣認同薄弱，敵我意識不明。

舉例來說，軍中晚點名所唱的軍歌《我愛中華》，跟中共的中華民族主義根本毫無區分，因此這首軍歌就算拿給解放軍唱，也沒有違和感。

國軍的軍歌一向充斥大中華主義，跟目前台灣社會幾乎是脫節的。過去國民黨威權時代，為了奪取失去的大陸領土，因此國軍帶有侵略主義；但是今天台灣人只盼望能守住台灣這個家，因此國軍早就應該放棄光復中華、反攻大陸的思想，以保家衛土的台灣認同為主旋律。

筆者在太陽花運動一年後（二○一五年）入伍到馬祖外島服役，當時我就無法理解，為什麼要唱「我愛中華」？聽了完全無感。何不唱滅火器樂團的「晚安台灣」呢？歌詞洋溢著對這片土地的柔情，更能夠激起身為軍人保衛台灣的情緒。

四十歲以下的年輕人是軍隊的主要戰力，而這群年輕人也是台灣認同為主流的世代。國軍除了需要精良的武器、熟習戰鬥技能，更不能缺少強盛的精神戰力，而這個精神泉源，就是我們對自己國家的認同。

如今中共在國內疫情肆虐、經濟下滑的情勢下，不斷以軍機繞台、漁船對離島海巡挑起衝突，意圖轉移中國國內社會壓力。台灣如果沒有進一步強化敵我意識，舊有的國軍認同錯亂問題，恐怕會成為中共心戰下的破口。

因此，建議國防部應開放軍歌和整個軍隊文宣政戰精神的與時俱進，不管軍歌未來要怎麼改寫、改唱哪一首，或徵集新創作，重要的是要開始融入台灣認同的符號，讓軍隊社會化、台灣化。

（作者為健身教練，桃園市民）

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