社論》強化台灣共同體的力量

沒受到世界衛生組織的「眷顧」，台灣反而更加戰戰兢兢與自立自強，抗疫模式成為國際顯學，「台灣認同」也成國人共同的榮耀，這背後反映的不僅是國家治理的能力，更有賴於民眾高度的危機意識及防疫配合。（取自「國防部發言人」臉書）

武漢肺炎在全球肆虐未見緩和，台灣正傾其國力進行抗疫，各項前所未有的因應措施也陸續推行，蔡政府先前的超前部署，暫時遏止疫情擴大，但第二波自境外移入病例來得又猛又快，面對疫情衝擊，台灣這個生命共同體，必須凝聚更大的力量，做好各項因應。

台灣因為經歷過ＳＡＲＳ的慘痛教訓，這次才能即早警覺，未來的防疫要升級，各種大小演練應成為生活的日常。圖為枋寮醫院醫護舉牌「我堅守崗位、你堅守在家」，希望民眾積極配合防疫。（記者陳彥廷攝）

從去年底開始，中國即放任境內疫情的逐步擴散，身處素來以鄰為壑的惡鄰之旁，台灣須料敵從寬，美國國務院證實，蔡政府去年底即向世界發出這個新興肺炎的病毒會人傳人的警示。基於禦敵從嚴，我方於去年十二月三十一日就啟動登機檢疫措施，今年一月初召開傳染病防治諮詢委員會及成立應變小組，對整個疫情陸續實施防禦工事。

台灣之後一連串的超前部署，從禁止醫療口罩出口到口罩實名制的實施，乃至禁止中港澳人士入境等，在第一波武漢肺炎來襲時，取得較低疫情的顯著成績，而成國際的亮點。

反觀釀成全球疫情擴散的中國，官方隱匿在先，疫情出現時又辯稱「可防可控」，並放任大量人流。之後激烈的封城，也未能迅速緩和疫情，交叉及群聚感染的擴大，武漢至今仍是全球疫情的重災區。急著宣傳抗疫有成，許多未真正治癒即倉促出院所出現復發現象，以及將無症狀者與確診病患分列等非專業作法，繼續潛藏病毒暗流，也使中國的病例數據，至今仍無法取信於全世界。

一場武漢肺炎，讓國際社會真正理解到台灣與中國有巨大的差異性，是完全不同的國體與運作方式，北京的「一個中國原則」，只是妄稱。這段時間各國媒體大量報導肯定台灣的防疫作為，包括以色列、紐西蘭等國政治領袖，均公開提及借鏡台灣經驗。沒受到世界衛生組織的「眷顧」，台灣反而更加戰戰兢兢與自立自強，抗疫模式成為國際顯學，「台灣認同」也成國人共同的榮耀，這背後反映的不僅是國家治理的能力，更有賴於民眾高度的危機意識及防疫配合。

為了對抗武漢肺炎，各國紛紛採取嚴格的邊境管制措施，全球化走向國家主義，也更凸顯台灣的國家意識。面對第二波疫情升高之際，行政能力加上國民素質，才是打敗病毒的唯一之途。蔡英文總統呼籲「不要仇視、不要相互指責、不要製造恐慌」，對於配合居家檢疫、自主管理的民眾，她肯定是「為所有人的健康設下防線」。副總統陳建仁也稱許有這些五、六萬無名英雄的配合，才讓台灣目前病例數尚少，且多可以溯源，而不需採取激烈的防疫措施。國人的凝聚及團結，正是展現台灣生命共同體的力量。

這段期間來自中國的，不光是武漢肺炎的侵襲，伴隨病毒的還有假訊息攻擊及軍力威嚇，這除為了擾亂民心外，更是試圖癱瘓台灣。尤其，這些假訊息的發動，與台灣這兩波疫情的時間點相符，面對病毒，台灣還得兩面作戰。

武漢肺炎的侵襲，國人的國家認同感更強烈，這是中國頻頻擾台的最大原因。史無前例的疫情衝擊，帶來了變與不變，不變的是北京不斷尋隙要侵吞台灣，而為了對抗病毒，民眾也做了許多改變，小自勤洗手等衛生習慣的建立，大至社區意識與合作的強化，這都是國民素質再提升的體現。事實上，即便疫情起伏，這些作為的常態化，也是維繫台灣生命共同體的重要基礎。

這場蔓延全球的疫情告誡了許多事情。首先，無論武漢肺炎是否來自於人造病毒或野生動物，各種突發的生化危機對人類的威脅正有增無減，台灣須加速國際合作，但同時也要積極地自我準備。

台灣因為經歷過SARS的慘痛教訓，這次才能及早警覺，未來的防疫要升級，各種大小演練應成為生活的日常。而在提高公共衛生能量，許多細節也有賴政府儘速因應，例如這段期間個人勤洗手增加了用水量，但當國人都建立這第一道、也是最重要的衛生習慣，台灣一旦出現乾旱而面臨水荒問題，在這疫情的當下，政府應及早因應進行水資源的部署。事情或小，但由小處做起，見微知著，這正是台灣與中國最大的不同之處。

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