自由廣場》在西雅圖談口罩機外銷

◎ 杜芸珮

武漢肺炎的疫情一發不可收拾， 各地口罩與醫療防護短缺，筆者在武漢肺炎得病死亡案例最多的華盛頓州就讀，上週看到了華盛頓大學教授發給志願工作者醫院誠徵民眾自製棉布口罩的訊息，附上一個捐口罩的專線，以及自製口罩的教學影片。美國疾病管制中心已經發布口罩與相關醫療物資短缺，並建議醫療工作者若沒有足夠的醫療用口罩，應配戴自製口罩、三角巾或圍巾（參照華盛頓郵報），各地醫院也發出尋求民眾捐贈口罩的資訊。我著實嚇了一跳，沒料到美國醫院與醫療工作者這麼快就面臨口罩短缺的問題。

相比美國政府的反應慢半拍，台灣政府的超前部署，口罩實名制上路後，台灣每一個人都可以擁有口罩，與此同時，台灣多個企業自願組成「工具機國家隊」，以最有效率的方式增加口罩生產線，組裝並測試口罩機台，接下來能日產千萬片，某個程度解決了面臨疾病大流行醫療物資的問題，贏得全民喝采。

本月十八日，台灣外交部長與美國在台協會簽署關於合作發展疫苗抗武肺聲明，其中有每週給予美國十萬個口罩，美國則保留防護衣原料的交換條件。筆者思考，武漢肺炎有太多的未知，這可能會是長期抗戰，除了出口口罩外，出口口罩機台產線亦為一個解決口罩荒的方式。口罩資源匱乏的國家，能夠使用made in Taiwan的口罩機，並開發自己的生產線，快速的應付當地的口罩需求，在這場武漢肺炎的風暴下，讓世界看到TAIWAN CAN HELP！

（作者為美國西雅圖華盛頓大學法律博士候選人）

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