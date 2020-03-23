自由共和國》王宏育／ 防治武漢肺炎的關鍵時刻

這幾天留學生紛紛返國，數以萬計，甚至有公衛專家估計其中可能有五百位感染者，問題是我們現在的防疫系統能夠加以偵測隔離嗎？(資料照)

王宏育／醫師公會全聯會理事

經過了非常辛苦但成績優異的圍堵，二個月後台灣武漢肺炎確診病例還是破百，預期新病例將以每日兩位數成長。圖為桃園市日前防疫演練。（資料照）

經過了非常辛苦但成績優異的圍堵，二個月後台灣武漢肺炎確診病例還是破百，預期新病例將以每日兩位數成長。雪上加霜的是，這幾天留學生紛紛返國，數以萬計，甚至有公衛專家估計其中可能有五百位感染者，問題是我們現在的防疫系統能夠加以偵測隔離嗎？

根據國內自己的資料，台灣前一百例的統計，有八成武漢肺炎病人會咳嗽，三分之二會發燒，但也有可能在疾病後期才發燒。詳細的交叉比對，得知如果十四天後，旅遊史不再重要，感染源找不出來的確診病例越來越多時，武漢肺炎輕症和感冒，臨床上並不容易區分，如果沒有依靠大量試劑檢驗，將難以追蹤隔離，輕症者渾然不知（何況還有無症狀者），再傳染給更多的人，重症者多到醫院無法負荷，醫療體系勢必崩潰，這就是義大利、西班牙一敗塗地的主要原因。

知識就是力量，為了防止疫情的蔓延，除了擴大採檢範圍，最重要的是要教育所有國人，尤其是從國外返國者，曾接觸出國搭機者，只要一有感冒症狀，就必須「自動自發」做初步的自我隔離，戴緊外科口罩，儘快找家庭醫師就醫，認真服藥，留在家裡不要趴趴走，和家人朋友保持起碼的社交距離，獨自用餐，定期消毒，最重要的是常洗手，只要辛苦孤獨十四天沒有惡化，就不是確診病例，減少一個可能傳染源，幫台灣多保持一份戰力。

就像長跑或長途單車比賽一樣，如果前面跑得太快，後面力氣用盡，成績一定不會太好。武漢肺炎疫情難以預料何時結束；所幸中央疫情指揮中心已經更改「過度防疫」策略，輕症疑似個案不需住院隔離二採，可以紓解許多醫療負擔。重症病房的醫療人員是國家珍貴的資產，不宜長期過度操勞，必須適度的休假喘息，保持體力，才能夠應付持久將來可能更繁重的醫療負荷。各醫院千萬不要擔心漏網之魚，有滴水不漏的莫大壓力，而影響了我們持久戰力的能量。

此波武漢肺炎第二個重災戶是韓國，就是起因一場兩千人的宗教聚會，演變成好幾千人的大災難。三月中旬馬來西亞一場萬人的宗教活動，也讓確診個案由兩位數一下子直奔四位數，隨即封國。不禁令人捏了一把冷汗，還好我們的大甲媽祖繞境取消，否則百萬人九天八夜的世界級大型宗教活動，想必對疫情傳播影響更大。所以台灣一定要記取教訓，嚴格規定在武漢肺炎疫情未解除前，禁止所有的中大型聚會，千萬別拿國家的安危冒險。

雖然韓國處理第一波武漢肺炎疫情得宜，重症比例低，死亡率低，令人刮目相看。不幸的是，最近又發生長照機構的群聚感染，前途未卜。這就給我們很大的警示，台灣一定要未雨綢繆，配置更多資源在全國所有長照機構、安養中心，這些都是抵抗力差、容易被傳染、罹病後住院期長、死亡率高的族群。一定要撥給特別經費和專業人力進駐指導，超前部署這一塊。

前日李卓倫教授很謙虛的提出一個自稱不成熟的方案：萬一台灣疫情爆發，醫院的人力一定不夠。既然多數是輕症，診所即可承擔、分擔許多工作。理應超前規劃「病人、診所」分流，約四分之一（自願）的診所給予特別津貼、足夠的防疫裝備，並經過特定課程專業訓練，專門看咳嗽、發燒，可能是武漢肺炎的病人；另外四分之三的診所專門看沒有感冒症狀，單純高血壓、糖尿病、腸胃炎、皮膚病的病人，病人和診所大致分流，除了避免醫院過度負荷，還能降低武漢肺炎輕症病人在診所間互相傳染，診所全部淪陷，釀成醫療崩壞的可能。

我們正在寫歷史，武漢肺炎肆虐全球，各國積極或消極防治、後果…各自表述。非常感謝陳時中部長帶領的優秀團隊，讓台灣有這兩個月寶貴的緩衝時間，可以學習和準備。觀察各國的表現，好的政策參考，缺失足以警惕。讓我們從外科口罩、隔離衣、採檢方向、負壓隔離病房、機場檢疫、防疫計程車、衛教國民……，做足了充分的準備。如果全台灣的有識之士都能夠提出良善建議，集思廣益，採取滾動式的管理，隨時修正我們的戰略、戰術，相信台灣一定可以渡過此次難關。

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