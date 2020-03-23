社論》「本土製造」是確保國安的根本

在產業出走潮之下，仍有少數口罩業者與原料廠商根留台灣，加上工具機業者的協助組裝機台，才能在緊急狀態下組成口罩國家隊，成為台灣抗疫的先鋒。(資料照)

武漢肺炎疫情蔓延全球，各國相繼封國、封城、禁止公眾活動，雖可降低人傳人的染病率，卻也造成國際分工體系的斷鏈危機，對世界經濟造成重大衝擊，可說是幾個世紀以來全球化進展的一次大逆轉。尤其，產業供應鏈向少數國家傾斜、依賴的脆弱性，在危機中暴露無遺，引發各國政府與產業界深思本土製造的重要性；對於強烈依賴全球貿易及產業嚴重外移而深陷成長困境的台灣，此一議題的探討、反思更是重要。

中國是全球最重要的生產基地，淪為重災區而造成產業製造斷鏈，係可以預料之情事。但此次斷鏈危機卻也波及一些醫材藥品產業，形成一種全球性的人道危機，釀成敵對國家之間的地緣政治衝突風險，令人憂心。最近供應鏈斷鏈的重大議題，乃是防疫物資的短缺，使得醫療用品與藥品躍升為重要戰略物資；而中國由於是口罩、隔離衣等醫療用品及原料藥的重要生產及出口國，可以使用禁止出口或援助手段，遂行其背後的政治意圖，得到更大的國家利益。川普政府最近對中國禁止口罩等抗疫物品的出口，可能危及美國的抗疫需求，亟思反制之道。白宮貿易顧問彼得．納瓦羅透露，川普政府正在加緊推動「購買美國產品（Buy American）」法，要求聯邦機構購買美國製造的藥品和醫療設備，甚至要求四家在中國設廠的美國口罩廠商撤回美國，並在美國生產數十億個口罩，以確保美國不會出現物資不足的情況。此外，中國除了掌控防疫醫療用品的生產，更可怕的是，美國九成以上的抗生素、維生素，七成的止痛藥及四成的肝素，依靠中國供應。這個事實早在美中貿易戰時即被中國視為對抗美國的一項秘密武器，如今在疫情降臨之際，其對美國人健康的威脅更可能成真，形成美國的醫療危機。

由此可見，疫情促使各國開始將一些看似技術層次不高，卻是民生與醫療健康的必需品，視為影響國家安全的戰略物資，而必須建立完整的本土產業製造聚落，以確保民生、醫療用品供應無虞，保障民眾生命安全。對台灣而言，此次對疫情的超前部署，重要成就之一乃是快速建立可以日產一千萬片口罩的生產線，充分供應抗疫的需求，有效消除民眾的恐慌心理；反諷的是，口罩生產技術低階，利潤微薄，早已由中國大量進口，所以台灣在此次疫情中面臨的醫療用品與藥品危機，其實與美國不相上下。幸而，在產業出走潮之下，仍有少數口罩業者與原料廠商根留台灣，加上工具機業者的協助組裝機台，才能在緊急狀態下組成口罩國家隊，成為台灣抗疫的先鋒。此舉也讓國人了解，平時並不起眼的傳產製造業，其實具有不可或缺的重要性。當然，口罩之類醫療用品產業的外移，只是台灣過去產業西進潮的一環；二、三十年來的產業出走潮，導致產業供應鏈大幅依賴中國，以及「台灣接單、中國生產、出口全球」的三角貿易型態，使得台灣在製造斷鏈中受創更形嚴重。因此疫情可讓台灣省思重建基礎產業供應鏈的必要性與迫切性，而帶來經濟的轉機。

事實上，台灣的產業外移有其經驗與淵源。上世紀，日本是亞洲最先創造經濟奇蹟的國家，但發展成功之後，卻因廣場協議迫使日圓大幅升值及勞工薪資大幅調升，迫使產業將製造部門外移，國內經濟只依靠資本市場的金融遊戲與服務業支撐，以致基本面走弱，陷入「失落三十年」的困境，換言之，日本是開發中國家發展成功的範例，也是最慘痛的失敗教訓。而台灣的經濟發展軌跡與日本類似，既學到其長處，同樣未記取其失敗的短處，當經濟發展到顛峰時期，傳統製造業便大量出走，隨之科技業也外移，終致掉入低成長、所得停滯的泥淖，甚至經濟命脈逐漸被對我有強烈敵意的中國掌控，種下嚴重的國安危機。

因此，台灣產業外移、經濟依賴中國所造成的危機，甚於所有相同經濟發展模式的國家。美中貿易戰讓台灣深刻體會到製造業根留本土的重要性，而疫情更讓製造業成為攸關國家生存與民眾健康的戰略產業，故而必須以產業自主與地緣政治的角度，重建本土產業及擴大在台投資，方是台灣應對一切外在危機，確保台灣安全與利益的根本之道。

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