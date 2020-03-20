社論》國民黨還在找兩岸的通關密語嗎？

國民黨進入由立委江啟臣領導的時代，近期除展開黨中央的人事佈局，並納入黨籍直轄市長等進入決策平台，宣示集體領導。外界現在將其下一步聚焦在台海議題上，審視國民黨是否真正邁入本土化，有別於過往「國共一家親」的誤台路線。

黨主席補選時，江啟臣說出九二共識「有點舊了」等語，提到那年他才二十歲，不管當年兩岸有過什麼共識，比他還年輕的朋友未必認同這個共識能代表自己。這些話被解讀是為爭取黨內青年世代的認同，也是對選舉大敗後的反省方向。

而在七日江啟臣當選新黨魁，過去都會循例向國民黨新主席道賀的中共總書記習近平，卻沒發出賀電，中方僅透過國台辦發布新聞稿指稱，希望江啟臣珍惜和維護國共兩黨「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎。藍營內部憂心這是國共關係生變，但這正是國民黨浴火重生的契機。

沒有習近平的賀電，不是壞事。兩天後江啟臣正式就任黨主席，美國在台協會發出聲明恭賀，並點到「國民黨有著支持更緊密美台關係的悠久傳統」，期待未來共同追求這項目標。美國官方罕見地對台灣政黨的新黨魁公開祝賀，這項動作，也是告訴國民黨要抓對未來的戰略方向。

所謂「美台關係的悠久傳統」，同樣是提點國民黨，台灣無論是過去威權時期的兩岸對抗，還是進入民主時期的兩岸互動，台美緊密合作，才是歷史的主旋律，這也是讓台灣更自信處理對中關係的基礎。但從二○○五年連戰以在野的國民黨主席身分赴中國，第三度國共合作推行「聯共制台」、到馬英九時代門戶大開的傾中路線，這近十一年的歷史歧路，使得台灣擁有的籌碼大幅流失。

馬英九執政後期爆發的太陽花學運，說明過度傾中造成的物極必反結果。如今的台灣年輕世代，並不迴避兩岸交流，但要求的是更制度化與透明化過程，而不是國共密商下的買辦路線。這是在民主環境茁壯的世代，所必然的主流選項。兩岸往來，為何還得先有政治基礎，為何還要先有通關密語，這不是九二共識「有點舊了」的問題，而是原本就不應該存在的命題。

國民黨在二○一六、二○二○年兩度總統選舉皆以大敗收場，最大關鍵，還是中國問題。箇中原因不在於兩岸論述有無正確調整，而是國民黨長年陷於所謂「試卷與答題」的困境，只能受制於中國。之前為要達成兩岸「政治基礎」，製造自欺欺人的九二共識，等到這「假共識、真一中」說法被台灣多數民意徹底揚棄後，現在的國民黨還在苦思的「改革」方向，仍然是想著如何既能滿足北京，又無礙於爭取選票的「兩全」之策。

然而，只要是進入「試卷與答題」的賽局，就是由中國來評分。既然是北京說了算，也會在試題上「增加難度」，要求更朝向一個中國靠攏，並藉此「基礎」、「共識」，擴大在國際間的一中宣傳。

台灣部分政客以提出「兩岸一家親」說法，並獲中國的肯認而沾沾自喜，認為這就是「過關」，現在的國民黨同樣自困於此。做為該黨有史以來最年輕的主席，江啟臣應要展現台灣年輕世代的民主思維，如果還繼續對九二共識難以割捨，或刻意去凸顯「我是台灣人，也是中國人」等說法，並透過與深藍陣營對話來釋出訊息，以為這是給對岸「答題」的巧妙傳遞方式，那就是走回頭路了，也難怪中國國台辦所屬媒體隨即回應這是「不錯的開始」，既吃了國民黨豆腐，又要求再答題下去。

民主的台灣，不需要去玩國共之間的老賽局，也玩不起。國民黨若想從敗選廢墟裡爬出，與其無止境地追求國共之間的「兩岸共識」，不如回頭看看國內朝野之間有無「台灣共識」，如同所有民主國家般，對外幾乎都是站在一致的立場，因為國家利益只有一個。沒了親中與抗中的對立關係，政黨競爭回歸常態，國民黨也更能在其他政策作為上，展現力量，爭取台灣民眾的支持。

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