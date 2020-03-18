自由廣場》強化社區防疫訓練 屬當務之急

◎ 杜穎純

日前收到政府傳來的據點防疫建議─「居家式、社區式、巷弄長照站、社區照顧關懷據點及失智據點因應COVID-19（武漢肺炎）防疫作為適用建議」。請據點訓練工作人員了解疫情發展現況與病例定義，並宣導呼吸道衛生與疫苗注射。

但政府不了解的是，據點並無能力為工作人員提供專業訓練。據點多由社區發展協會、村辦公室設立，負責人為里長或社區協會理事長，與社區緊密結合，但衛政的醫療專業並非所長，如何辦理防疫教育訓練與衛教宣導？

防疫建議並無相關的督導辦法，也無可遵行的防疫準則，僅只是個建議，對於場所安全、工作人員訓練內容、據點必備之疫情認知均無提及，政府也沒有提供公版的據點防疫教材。似乎政府樂觀地認為據點自有能力處理防疫問題，但一個每天有數十位長者出入的場所，不能忽視其潛藏的社區感染風險。

社區防疫不容有破口，而社區關懷據點、Ｃ級巷弄長照站，在一空間內聚集大量長者，更是防疫的重點項目。現階段據點是否開辦，只交由各地政府與據點決定，中央並無明令停辦。在此情況下，更應注意據點單位與相關人員的訓練。政府應提供防疫教材，辦理訓練，如無時間、人力，也可請各地醫事團體提供協助，辦理據點防疫訓練。據點防疫須結合社政與衛政，讓專業的醫療層面進來，彌補據點自身防疫專業的不足，如此長者才能享有安全的活動環境。

（作者為中醫師、社區關懷據點、巷弄長照站負責人）

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