自由廣場》5%賠償費 可由防疫預算補助

◎ 程仁宏

國內武漢肺炎疫情連續兩日共新增十四例境外移入，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，即日擴大篩檢，主動採檢十四天內有歐洲旅遊史者，同時也著手研擬罰責。若民眾前往旅遊疫情建議第三級國家，回台後不能領居家檢疫每天一千元補償金。肯定與支持陳時中指揮官的決定，也建議消費者不要赴旅遊疫情建議第三級國家，但是第二級警示的國家，消費者已經簽約付了款，去或是不去？左右為難，解約要賠償旅費的五％，怎麼辦？

筆者即接獲好友反映，有消費者早已簽約且付了款，但是目前依衛福部與觀光局的退費原則，旅遊疫情建議第三級警告者，方能依國外旅遊定型化契約第十四條規定，扣除旅行社行政規費等必要費用後，均可退還；但是前往旅遊疫情建議第二級警示者，是客觀風險解約，消費者解約需賠償旅行社部分損失，即旅行社必要的費用和賠償相關損失，賠償金額不超過旅遊費用五％。亦即目前並未達到旅遊疫情建議的第三級警告，僅是「警示」，故消費者若解約除扣除必要費用外，還要賠償業者五％的費用，使消費者為了不被扣款而選擇出國前往警示區域旅遊，結果可能增加確診病例，讓疫情增加風險。

陳時中指揮官建議：「旅行出國真的要忍一忍啦！」消基會也建議消費者不要赴旅遊疫情建議第三級的國家，從防疫與維護消費權益的角度來看，特別呼籲衛福部、觀光局、行政院消保處，對於目前旅遊疫情建議第二級的退費原則中，消費者要賠償旅行社的五％旅遊費用，可以由防疫預算來補助旅行業者，讓消費者可以安心的以客觀風險解約，減少感染的風險，更可以降低旅遊返台的境外移入感染風險，亦可以減少事後的檢疫確診、疫情調查、隔離醫療、隔離者的每日千元補償等費用。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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