自由廣場》扶植國內外送平台業者 正是時候

◎ 魏世昌

根據經濟部統計處資料顯示，二○一八年全台餐飲業營業額達四七四五億元，外送就占比約五％，相當於二三七億元商機，吸引不少國內外業者分食這塊大餅。目前台灣美食外送服務平台近十家，有foodpanda、Uber Eats、deliveroo等國際大咖業者，與有無外送、foodomo、啦啦快送等本土業者，其中又以foodpanda和Uber Eats雙雄競爭最為激烈。然而為了搶佔市場，除了foodpanda在去年九月初砸下近千萬打行銷戰，並找藝人擔任品牌代言人外，Uber Eats也不落人後，長期推出免運優惠，這場貼身「肉搏戰」可以說強勢外商品牌大獲全勝，國內業者被打趴。去年八月中熄燈的本土外送平台「吃飽沒」，創辦人就坦承「不好賺！」尤其國際平台祭出免運費外，還大打廣告促銷，最後不敵外商有「富爸爸」補貼撐腰，只好結束營運，黯然退場。

今年發生武漢肺炎，且疫情持續升溫，消費者不敢出門，外送成為不用出門的最佳選擇，或多或少也讓這些有外送服務的通路受惠。因為美食外送平台有兩種收入來源，第一是跟餐飲店家抽成，每張訂單約可抽三成，另外就是消費者負擔的運費。政府不妨介入協調並善用這次民眾仍有外食需求，外送行業剛好在防疫時期，串接起市場新需求，用紓困的部分資金補助抽成數，除了協助業者渡過難關，也讓過去因為外送上架費太貴，而沒有使用的餐飲業者，在疫情期間能嘗試新的銷售管道，更可扶植國內的外送業者，站穩外送平台戰局，達到對國內的外送業者、餐飲業、消費者而言的三贏局面。

（作者為工程師）

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