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自由廣場》夾心餅乾的甘苦談

2020-03-17 05:30
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◎ 在水一方

這波突如其來的武肺疫情還在如火如荼的燃燒著…工作上，之前努力收的訂單全都功虧一簣，每天上班的狀態就好像發生土石流，泥濘而光禿，心情好比是倒在地上的土石和殘樹，這還是頭一遭，這些日子面對客人們接踵而來的精神壓迫，實在不好受。沒錯，我是悲憤的旅遊從業人員。

說白了，旅行社好比是航空公司以及飯店業者和消費者中間的夾心餅乾一樣，入行近六年，不敢說什麼大風大浪沒見過，至少危機處理應變的SOP還懂得，我們也都明白疫情非同小可，「這時間不適合出國、家人不給我去、你們有沒有同理心？」然而先前跟您們簽約收訂的行程，也只是把您們繳的訂金轉去付訂機位和飯店了，只是代收轉付，現在您們要取消行程而產生的取消費用也不是進我們口袋呀！前一陣子，每一個國家爆出疫情，當線報名的客人一一浮出檯面來，立馬口氣溫柔、語帶威脅的，爭取他們消費者的權益，好一點的會願意鼻子摸摸跟我碎念兩句。比較糟的就是，尋求第三方公正單位做協調處理，我們身為第一線，在這短短幾天，更深刻體會到一樣米養百樣人，世態炎涼的道理。

取消的處理差不多後，每天門市面對的門可羅雀，換個角度想，其實是一個新的磨練，空閒時間變很多，再多看不熟的行程、機票的訂位指令，給他一次補回來，能夠回過頭練習那些過往的輕描淡寫，其實想想也不是那麼糟糕。剛好有這個機會當充電，趁機檢視自己不足的地方，生活就勉強還算過得去。之前忘記哪裡看到的佳句：面對壓力，最好的辦法就是「轉念」，加油同業們！未來會怎樣，就讓我們繼續看下去。

（作者為旅行社業務）

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