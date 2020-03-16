TOP
APP

自由時報APP
看新聞又抽獎

立即下載
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇 影音 財經 娛樂 寵伴 汽車 時尚 體育 3C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 求職
左
右
投書
自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由評論網 > 投書

自由廣場》台灣隊，讓我驕傲！

2020-03-16 05:30
Facebook Twitter LINE

◎ 黃連取

從中國心臟地帶蔓延全球的武漢肺炎，中國即使百般卸責，但重創全球化與世界各大經濟體，危害萬千生靈，已然難辭其咎，其得益於全球化的世界工廠地位與大國春秋夢，更面臨幻滅。

而台灣呢？相較於中國的隱匿疫情、不人道對待人民，加上日韓的官僚應作為而不為，及歐美先進國家無力阻止疫情爆發，台灣不僅充分揭露資訊，各項「超前部署」被譽為全球榜樣。民主台灣與專制中國的對比，也讓兩岸局勢彼消我長，對於國際社會，台灣不再是老被流氓逼到牆角的弱者，而是抗疫有功的戰士。

今年大選，小英席捲八百多萬票，而在抗疫戰上執政能力的絕佳表現，不僅讓國民深覺「幸好不是韓國瑜」，而後即使小英不再凸顯自己，改打團體戰，行政團隊連連擊出安打，比台灣棒球完封勝韓國還令人鼓舞。

媒體妙喻執政團隊像球隊，民進黨從蔡英文一人球隊，轉變為團隊作戰，從小英與鐵血蘇揆甘居二線，「讓專業的來」，陳時中指揮若定、唐鳳IT建功、沈榮津催生口罩國家隊，林佳龍積極處理航線、旅行團、港務應變及隨之而來的航空、旅行產業紓困等，以團隊戰力贏得國民支持。

疫情攻防戰仍進行中，執政黨驚濤駭浪中拿下首勝，證明專業優先的決策模式以及團隊分工，絕對是勝利方程式。台灣已站上不一樣的國際舞台，這是中美斷交、「蔣介石代表」被逐出聯合國後，台灣隊從來沒有過的機會，如何把握與善用，將是執政團隊抗疫之餘的最重要目標。

（作者為航空業員工，前媒體從業人員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
最新文章
熱門文章
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.

手機版 | 電腦版

自由時報
版權所有 不得轉載
© 2020 The Liberty Times. All Rights Reserved.