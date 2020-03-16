自由廣場》台灣隊，讓我驕傲！

◎ 黃連取

從中國心臟地帶蔓延全球的武漢肺炎，中國即使百般卸責，但重創全球化與世界各大經濟體，危害萬千生靈，已然難辭其咎，其得益於全球化的世界工廠地位與大國春秋夢，更面臨幻滅。

而台灣呢？相較於中國的隱匿疫情、不人道對待人民，加上日韓的官僚應作為而不為，及歐美先進國家無力阻止疫情爆發，台灣不僅充分揭露資訊，各項「超前部署」被譽為全球榜樣。民主台灣與專制中國的對比，也讓兩岸局勢彼消我長，對於國際社會，台灣不再是老被流氓逼到牆角的弱者，而是抗疫有功的戰士。

今年大選，小英席捲八百多萬票，而在抗疫戰上執政能力的絕佳表現，不僅讓國民深覺「幸好不是韓國瑜」，而後即使小英不再凸顯自己，改打團體戰，行政團隊連連擊出安打，比台灣棒球完封勝韓國還令人鼓舞。

媒體妙喻執政團隊像球隊，民進黨從蔡英文一人球隊，轉變為團隊作戰，從小英與鐵血蘇揆甘居二線，「讓專業的來」，陳時中指揮若定、唐鳳IT建功、沈榮津催生口罩國家隊，林佳龍積極處理航線、旅行團、港務應變及隨之而來的航空、旅行產業紓困等，以團隊戰力贏得國民支持。

疫情攻防戰仍進行中，執政黨驚濤駭浪中拿下首勝，證明專業優先的決策模式以及團隊分工，絕對是勝利方程式。台灣已站上不一樣的國際舞台，這是中美斷交、「蔣介石代表」被逐出聯合國後，台灣隊從來沒有過的機會，如何把握與善用，將是執政團隊抗疫之餘的最重要目標。

（作者為航空業員工，前媒體從業人員）

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