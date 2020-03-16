自由廣場》私幼加收一千五行政費？ 亂來！

◎ 蔡田

台北市公私立幼兒園招生即將開跑，自由時報報導：為防止家長公私立兩頭雙押寶，同時登記註冊公私立幼兒園，一旦抽中或遞補上公幼，便放棄就讀私幼，北市教育局修正教保服務機構收退費辦法，將對已報名又棄讀的家長，酌收一千五百元做為行政費，預計三月底正式實施，適用全市五百多家私幼，消息傳出後，家長和私幼業者都反彈。筆者也認為這是診斷錯誤、開錯藥方的做法。

首先問：如果政府提供的公立幼兒園名額足夠的話，家長何必要雙方都註冊登記？

第二點，一般而言，由於公幼收費較為便宜，師資、課程和場地普遍優於私幼，所以多數家長都以選擇公幼做為優先，公幼抽籤落榜才會轉向私幼。如果教育局錯開公私立幼兒園的招生期程，先公立後私立，家長就不需要雙方押寶，也不會衍生棄讀的問題，加收行政費的理由豈不就不存在了？

再者，全市公私立幼兒園在教育局都有登錄系統，教育局主管科室只要在幼兒通報系統中增列一項查詢項目，有重複登記者立馬就可以防止，何必一定要假行政費之名，行懲罰性罰款之實呢？

最後，以教師甄試為例，分初試和複試，有筆試、試教和口試，需要聘請出題、閱卷、試教和口試評分委員，但是教師甄試每位報名費最多也不過八百元，為何私幼報名的手續費要高達一千五百元？甚至業者還要求提高二至三倍，能否將動支內容攤開接受各界公評？

雖然幼兒教育還不屬義務教育，但少子化越來越嚴重，台北市政府應該以「準義務教育」來服務幼兒家長，而不是把家長當賊一樣的懲罰。

另外，筆者也想對私幼業者建言，區區一千五百元的行政費不但綁住家長用腳選擇，也解決不了棄讀的陳年老問題，唯有私幼力圖振作，在相關的師資、設備、課程、環境、餐點、場地等方面，明顯勝過公立幼兒園和非營利幼兒園，這樣私幼才有出人頭地的一天，也是私幼業者應該集中火力加強經營的目標。與其短視爭奪收取行政費，不如增強本身的競爭力，才是永續經營的王道。

（作者為退休教育人員，台北市民）

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