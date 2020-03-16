自由廣場》文化推理「戴口罩」

◎ 彭銘得

隨著各國接連傳出武漢肺炎災情，外媒也紛紛報導台灣的防疫成果，特別是關於政府與民間如何動員，確保口罩防護可以落實在日常生活。口罩在防疫的功能不可或缺，但許多外媒難以理解台灣的全民口罩現象，如同許多旅外台人也無法理解為何外國人堅持不戴口罩。戴與不戴間，似乎有專業考量外的因素。

在許多國家，戴口罩是一種暗示疾病與死亡的儀式性行為，具有非常的文化意義。但在台灣，戴口罩是種日常自我防護。是什麼因素讓戴口罩在台灣成為常態呢？

社會學者拉圖認為，當年微生物學家巴斯德推廣接種疫苗，實際上是把實驗室操作流程延伸到牧場與診所。同理，量溫、消毒、洗手、戴口罩這套操作，也可以看成是醫院SOP在日常生活的延伸。但許多國家都有先進的醫療體系，為什麼這套醫院文化只有在台灣成功延伸到院外的空間呢？

我認為，這是因為近三十年的健保，使得台灣人得以大病小病都往醫院跑。進出醫院已經成為台灣日常，因此戴口罩不再被視為罕見的儀式行為。也因為日常已經熟悉醫院文化，在疫情最初，這套專業流程可以迅速延伸到醫院之外的生活空間，防患未然。

誠然，防疫如作戰，有如此高效率的防疫機關是台灣之幸。但許多社會學者也指出，公衛議題是政府擴張影響力的良機。或許，國人在鞏固防疫戰果時，也要想想，這場戰役的終戰條件是什麼。

（作者為英國倫敦大學博士候選人，花蓮市民）

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