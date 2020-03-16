自由共和國》鄭秀玲／整合社會資源 共渡經濟海嘯

雖然我國現階段疫情管控良好，對全球疫情危機帶來的嚴重經濟衝擊切莫掉以輕心。(資料照)

鄭秀玲／台大經濟系教授

我國在這次防疫工作上的超前部署受到許多國家的稱讚及學習。執政團隊將士用命、資訊透明公開、擁有全世界最好的醫護人員及健保制度、以及各行各業團結努力等均功不可沒。隨著疫情在全球快速擴散，導致全球供應鏈斷鏈下的人流、物流和金流中斷，消費力虛弱，進而引發金融危機。全球正面臨一場病毒危機和金融危機交互強化的海嘯。各國政府無不忙於推出各類防疫、紓困和振興經濟措施。

雖然我國現階段疫情管控良好，對全球疫情危機帶來的嚴重經濟衝擊切莫掉以輕心。吾人建議政府宜積極整合公私部門的資源，給予受衝擊的中小企業及個人紓困，更要幫助各行業數位轉型及推動數位國家的相關公共建設和修法，才能帶領國人度過難關。茲詳述如下：

一、統整政府資源，撙節有效使用

在此艱難關鍵時刻，我盤整政府可用的預算其實相當多：（Ａ）上會期剛通過的一○九年中央政府總預算四兆一○二二億元；（Ｂ）已經在花用但還未經立院審查的一○九年四兆六三五六億元附屬單位預算；（Ｃ）一○九年度前瞻基礎建設計畫第二期特別預算一一八二億元；（Ｄ）一○九至一一五年度新式戰機採購特別預算二四七二億多元（換算其四成之工業合作計畫約九八九億元）及（Ｅ）日前剛通過的六百億元之肺炎防治及紓困振興特別預算。

不可諱言，上述預算中大部分是用於特定公務預算（例如購買新式戰機等）及人事預算，但可以更撙節有效使用的至少是先花未審的一○九年附屬單位預算中十五家國營事業的二兆多元預算及各部會共一○一個基金等近二兆元小金庫。希望立法院儘速審查，若立院託辭不審，是否行政院長可對外宣布自行統刪三％（約有上千億元），挪作紓困振興經濟之用。蔡總統近期召開國安高層會議已指示，除六百億元特別預算外，應彙整政府預算移緩濟急及各項基金，約有近四百億元可投入紓困與振興計畫。當老百姓日子苦哈哈時，國營事業單位是否宜思共體時艱？此外，國防部及經濟部推動採購戰機的工業合作向來成效不彰（在全球二十多個自美採購飛機國家中，排名倒數第二），是否也需向以色列學習，大力改善，以帶動民間經濟發展？

二、紓困受衝擊的中小企業及個人

日前立院已通過六百億元紓困特別預算，政府將以發放消費抵用券、促進消費、利息補貼及紓困貸款等方式協助受影響的企業、商圈夜市和藝文團體等度過難關。朝野各黨的支持和政府的努力值得肯定。

因防疫考量，消費者紛紛減少實體接觸，宅經濟興盛。據悉台灣四大電商平台總消費金額和藥妝醫療二月消費金額較去年同期成長近五成，影音平台及外送平台之消費則皆有近兩成的成長，顯示全民防疫帶動網路交易熱絡。這其中最辛苦的是冒著可能接觸潛在病患風險的超商櫃員與宅配員等基層人員，大老闆們可否發揮社會責任發給他們危險加給及更好的輪班休息制度呢？

此外，電商平台提供的防疫用品與民生用品品質良莠與否，將可能成為防疫的破口，危及民眾生命安全。例如淘寶台灣上販賣的口罩未標示產地，是否具有防疫效果，值得存疑。近年來，不少中資企業集團持續以違法繞道落地台灣，企圖規避我國的審查與監督。不僅淘寶台灣以品牌授權英商克雷達公司（以資本額一美元在英國設立）繞道在台經營「淘寶台灣」電商平台，將二千萬項中國商品跨境傾銷，打擊我零售市場與電商平台至鉅之外，愛奇藝則以代理人方式，非法入台。吾人呼籲政府應積極處理及修法，不然撒錢下去，紓困救經濟的成效仍有限。

三、推動數位國家的相關公共建設和修法

蔡總統近日指示政院清查公部門機關及國營事業，就公共建設、政府採購與長照幼托等公共服務及國防產業採購等，加大加速進行，值得肯定。除此之外，我建議政府既已核給電信業者5G執照，宜仿效美國和中國等國大力推動5G相關軟硬體的投資建設和修法。本次疫情的全球擴散已使得5G相關應用服務提前爆發，5G應用已擴及製造、能源、公共安全、醫療、教育、媒資等行業，疫情期間居家隔離帶來的在線需求更使得5G商業化進程加速，流量持續增長，也將產生大量數據中心建設需求。研調機構IHS Markit估計二○三五年5G相關產值將達四百兆台幣，最重要的改變是手機不再是唯一行動運算裝置，智慧耳機、智慧眼鏡與智慧手錶都可能取而代之。5G的三大特性：大頻寬、低延遲與廣連結，更將導致產業重新洗牌，如近期崛起的自駕車和共享汽車服務、各產業遠距服務、雲端串流遊戲與VR體驗電商等，5G的特性更是我國實現智慧城市及智慧醫療等服務的鑰匙。此外，政府也應加速危老建物的重建及都市更新的推動，提供安全住所，並可帶動營造及裝潢等相關產業鏈的就業機會。

總之，危機也是轉機，政府和民間在此關鍵時刻攜手共建台灣成為安全又富足的社會，讓國人真正感到聯合國報告所稱的亞洲第二幸福國家的榮譽感啊！

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