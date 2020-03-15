自由廣場》書寫這一年的時代記憶…

◎ 李淑娟

「這段日子承受的壓力，比創業還沉重，要同時兼顧令資方接受的業績，力求員工保有不變的薪資，以及所有人的健康，每一步決策，都經過反覆思考，才能邁開步伐向前走。」

年未四十的青年經營者，午休時間忍不住抒發情緒，接著繼續面對一連串的視訊會議、面談協商；當ＷＨＯ宣布：「新冠肺炎已成為全球大流行！」台北角落有不斷找路奮鬥的人們，站前商圈的商務旅館街，出現貼上「內部整修」、「保養維護」、「店休」等暫停營業的告示，觀光客已經剩下三三兩兩；在永康商圈工作的年輕女子，跨年引以為傲的業績，也被新冠肺炎病毒海嘯沖垮，她感慨萬千地說：「每天上門的客人剩下個位數，現在只有台灣本地人出現了。」窮則變變則通，實體店舖來客稀少，積極的年輕人們輪班回到總公司，一一致電熟客出擊行銷，或是在社群網路張貼促銷畫面，半戲謔半認真地寫：「救救孩子吧！快要沒工作了！」

經濟活動在疫情快速蔓延全球中減緩，地球居民彷彿集體搭上「諾亞方舟」，市井小民在全世界政治、金融、傳染病交互引流的龐大浪潮中，除了戴口罩上街，宛如集體參加生化演習，每到一處就洗手、擦酒精消毒，在世界陷入巨大震撼中，我們到底還能做些什麼？又能增長什麼智慧？

「但總有一天，這日子終將來到，讓我能開口說出，那時代就是這樣，肯定能笑著開口去講，那時代氛圍就是那樣，所以今日請不要煩惱惆悵，就讓今日的風盡情吹拂我吧。轉吧，轉吧，時代不停轉啊轉啊…」，六十八歲的日本資深創作女歌手中島美雪，一九七五年名曲《時代》，搭配當紅偶像山田涼介主演的二○二○電影《記憶屋》，在全員戴口罩的試片室猛然流洩時，不禁熱淚盈眶。

套一句德國總理梅克爾的呼籲：「讓我們團結、理性、互相體貼吧！」

時代，巨流捲起不由人，平息絕對需要人。

（作者為影評人，台北市民）

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