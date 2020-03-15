自由廣場》 《低智商社會》與假消息

◎ 黃馨嬅

最近網路流傳一段影片謠言訊息，描述「台灣研發成功快篩，中國在ＷＨＯ搶收割」的翻譯片段，引發各界輿論，各大媒體也針對此影片內容做出報導；但事實上，這是移花接木的時空錯置謠言。網路上這種假新聞消息防不勝防，促使其快速散播的原因，其實跟低智商社會現象有關。

《低智商社會》是日本著名趨勢專家大前研一於二○一○年出版的書。他將泡沫經濟破滅後的日本社會種種問題，歸咎於「集體智商衰退」。「低智商社會」主要有三項特徵：集體不思考，人民短視近利；集體不學習，年輕人沒有求知慾；集體不負責，政客只圖自身利益。引起各界的廣泛討論。近幾年，台灣似乎也正經歷著集體弱智的社會現象，例如加速假消息到處流竄的因素，皆和集體弱智化的社會現象有關。

第一種是因為媒體記者將新聞網站當作部落格經營，為衝點閱率而下聳動的標題，這種與事實內容不符的標題，恰好抓住集體不思考的網路群眾胃口，再藉由集體不學習的網友行使「言論自由權」，進而快速散播，導向集體不負責的錯誤輿論。

第二種是出於仇恨、敵對的心態，故意在網路製造不實消息，再透過通訊軟體群組裡集體不學習的網友轉傳，然後以訛傳訛匯成網路主流聲音，而產生大量集體不思考的「輿論」，接著由記者加以捕風捉影報導，或政客名嘴誇誇而談，最後開啟一個集體不負責的惡性循環。

人們不主動明辨思考，只會複製貼上他人給予的錯誤消息，這樣的結果是，自愚愚人，把社會低智商化。

在此，政府全力防堵武漢肺炎疫情的擴散之際，常常有假新聞藉機流竄，前述「台灣研發成功快篩，中國在ＷＨＯ搶收割」是個值得警惕的例子：中國在國際上對台灣的發言內容是否出於善意、是否屬實，自有公評；無論你是親中或是仇中，我們應該謹慎小心求證，不要成為假新聞的製造者或傳播者，最重要的是，這樣才能還給台灣一個實事求是、正向循環的社會風氣。

（作者為文創設計工作者，台南市民）

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