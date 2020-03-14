自由廣場》歐洲疫情爆發關鍵：系統性失靈

◎ 王思為

近來因為武漢肺炎在歐洲國家持續地快速蔓延發展，使得原本不太關注歐洲問題的台灣電視節目也紛紛討論起歐洲國家的疫情。不過十分可惜的是，來賓們的分析角度幾乎都是從一般民眾對於歐洲各民族的刻版印象切入，不論是從他們有別於我們的民族性或者是社會風情等等談起，最後能夠導出的結論自然就是由於這些風俗民情等等的不同，因此造成了在歐洲武漢肺炎病例的大爆發。這樣的討論看似有趣，偶爾聊聊歐美人士跟我們不同的生活習慣也不是件壞事，然而卻是一種建立在失準的方法論基礎上所進行的疫情推理想像；因為假使一切問題僅僅是出在民族性使然這麼簡單的話，那麼其實什麼事也都不用檢討，因為終究無解，事實上對於了解整個歐洲疫情問題的真正幫助並不大。

如果要嚴肅地針對某個地區的疫情進行檢討的話，首先必須揪出問題出錯的癥結所在：今天這樣一發不可收拾的局面，究竟是個別政府的決策判斷上失準？或者是個別政府的體制運作上面有狀況？抑或是國家、歐盟、甚至是國際的系統上出錯？唯有採取如此的視角之下進行分析，吾人才有可能比較清楚地知道未來該如何除錯，避免重蹈覆轍。

實際上，歐洲國家對於武漢肺炎的嚴重性並非一無所知；從一月底開始，德國、法國、義大利、英國、西班牙等國就已經開始進行了幾波從武漢撤僑的包機行動，這些國家當然也都知道要將這些從中國撤出的僑民進行兩個星期的檢疫隔離。然而到了二月下旬義大利疫情開始爆發之前，上述歐洲國家並沒有進行特別積極的防疫部署動作，因為他們長年以來習慣性地相信以及倚賴世界衛生組織的說法與建議，認為武漢肺炎的疫情是可被控制的。而且，地理距離上相隔遙遠，歐洲人傳統在心理上總覺得對於在亞洲發生的一切是屬於地球彼端的事情，因此容易掉以輕心，並未嚴肅看待。不過這次他們完全忽略了病毒的起源地是中國，而且又對於世衛組織已經被中國滲透到骨子裡的這件事漫不在意，再加上甫上任不久的歐盟執委會的新手執委又未對武漢疫情提出特殊的警告，種種錯失機先的不幸組合，就釀成了疫情一夕之間爆發之後無法收拾，目前歐洲各國只能採行減災、降損的方式進行緊急處理及醫療應變手段。換句話說，這次的歐洲疫情基本上是一部分「系統性失靈」（systemic failure）所造成的後果。

而之所以會出現如此的系統性失靈，乃是由於歐洲國家長久以來就跟聯合國及其所屬國際組織的利益是一體的，因此歐洲國家不太會懷疑聯合國及所屬機構是否別有用心；雖然隨著中國在聯合國體系當中勢力的擴張或許曾在個案上跟歐洲國家間有些小小的緊張，不過之前彼此也都相安無事，但這次武漢肺炎事件讓聯合國為了中國利益而犧牲歐洲利益，也只能怪歐洲長年來在戰略上都過於輕忽中國所可能造成的危害，因而導致了今日難以收拾的局面。當然，歐洲國家過去跟中國的往來都是建構於交善的基礎上，讓他們過於相信中國官方所提供的數據及說法，也是原因之一。

簡言之，歐洲國家被世衛組織蒙蔽、被中國蒙蔽，「系統性失靈」讓歐盟層級與歐洲個別國家層級的決策系統遲滯，未能圍堵在先，應該才是近來歐洲疫情爆發的關鍵。至於那些熱情浪漫的親吻之說美則美矣，大家當作茶餘飯後的閒嗑牙就好，不用當真。

（作者為法國巴黎第五大學政治學博士，南華大學國際事務與企業學系副教授）

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