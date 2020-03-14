自由廣場》「中國病毒」應改成「中共病毒」

◎ 胡浩

最近，美國民主黨華裔聯邦女眾議員——來自紐約市皇后區的孟昭文公開發表聲明，嚴厲批評眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫在他的推特上將新型冠狀病毒稱為「中國冠狀病毒」。孟昭文稱對此行為感到震驚和沮喪。她說，「這種給疾病貼標籤的行為令人尷尬，是無禮的，冒犯性的，且徹頭徹尾的噁心，真可恥」。她要求麥卡錫立即對自己的不當言論道歉，並終止這種不負責且侮辱他人的行為。

按照孟昭文這個邏輯，美國國務卿彭佩奧和福克斯新聞網的主持人傑西沃特斯也需要道歉。傑西沃特斯在3月2日的新聞節目「THE FIVE」中說，「新冠病毒起源於中國，而我至今沒聽到中國人說一個字，哪怕是一句『對不起』。」彭佩奧在3月6日接受美國媒體CNBC採訪時，把新冠病毒直接說是武漢病毒，拒絕接受中國聲稱病毒可能是從其他地方傳出的說法；他還說，北京當局未分享更多資訊，令人非常失望。

有趣的是，孟昭文要求為「中國病毒」稱號道歉跟中共政府的要求不謀而合。中共外交部發言人在記者會上譴責彭佩奧是卑劣做法，各大官媒也狂轟傑西沃特斯，說他是流氓主持人。中共政府的手段我們早就熟悉，但是這次美國民主黨聯邦眾議員也加入到中共這邊，確實罕見。

首先，「中國病毒」這個詞到底是不是歧視，這個問題我們要搞清楚。武漢肺炎並非首個使用發源地命名的疾病，有德國麻疹、日本腦炎、諾羅病毒等前例；但這樣的命名法被稱為歧視，這倒是頭一遭。據統計，以發源地命名的疾病還有，伊波拉病毒（Ebola virus）、西尼羅熱（West Nile Fever）、鳩寧病毒（Junin virus）、中東呼吸道症候群（Middle East Respiratory Syndrome）、立百病毒（Nipag Virus）、裂谷熱（Rift Valley Fever）、落磯山斑疹熱（Rocky Mountain Spotted Fever）、茲卡病毒（Zika Virus）、諾羅病毒（Norovirus）， 最有名的應該是100年前造成2000萬人死亡的西班牙流感（Spanish flu）。美國媒體經常用「西班牙流感」這個詞，並沒有看到西裔國會議員或西裔民眾出來抗議要求道歉。同樣也是冠狀病毒的MERS（中東呼吸道症候群），中國官方也一直使用這個病名，也沒聽說中東的阿拉伯人抗議或要求中國政府道歉。

其次，孟昭文跟中共的關係令人生疑。據中共駐紐約總領事館網站報道，2019年1月8日，黃屏總領事會見紐約州聯邦眾議員孟昭文，雙方主要就中美關係、中美地方合作等交換意見。孟昭文父母都是來自臺灣，其父孟廣瑞，外省人第二代，生於臺灣，後移民美國紐約市。2004年，他成為紐約州首位亞裔州眾議員；2012年，涉及司法黃牛案，被逮捕。皇后區有大量來自中國大陸的移民，孟昭文為了選舉，會不會跟中共達成某種交易？她父親會不會是中間人？她與中共總領事見面，符不符合美國法律？這些問題，美國聯邦調查局和美國國會倫理委員會都應該立刻進行調查，給廣大美國人一個交代。

最後也是最重要的一點，中國和中共並不是一個概念，中共不能代表中國，只能代表中國的特權階級。彭佩奧2019年10月30日曾說，美國長期珍視與中國人民的友誼，但中共不等於中國人民。中國共產黨對外，在貿易、國際秩序等領域挑戰美國、挑戰世界；對內，踐踏中國人的基本人權。美國必須正面迎擊，中國人民也不想要共產專制。「這是一種列寧主義的統治（制度），每個人必須按照共產黨上層的意願，來思考和行動。這不是中國人民想要的未來，熱愛自由的所有中國民眾都不想要這樣的模式。很多事情是符合中國人民的利益，但是中國共產黨的做法卻是違背這些利益。中美兩國人民有基本的共同的利益，但中共在過去幾十年，一直都沒有按照國際規則辦事。」

美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩日前在華盛頓的智庫傳統基金會上說，如果中國政府最初不瞞報，如果中國政府讓美國專家進入，可能這個疫情已經得到控制。如果中國最初不隱瞞疫情，不禁止醫生講話，世界對新冠疫情的應對可能會提前兩個月。他還強調，病毒源於中國武漢。很多有良知的中國人，不管是在國內還是海外，都已經通過各種方式向世界表達了道歉。他們知道，中共並不能代表他們，中共不但禍害中國人民，也禍害世界人民。

如果共和黨領袖和福克斯新聞主持人能把「中國病毒」改成「中共病毒」，那樣一方面可以明確真正的責任，另一方面可以把廣大中國人和中共進行區分，可以有效減少外國民眾的誤解。就像我發表在3月7日《世界日報》的文章指出的那樣，中共病毒比新冠病毒更可怕。美國民主共和兩黨必須聯合起來，停止內耗，對付真正的敵人。否則，下一次中共病毒的爆發在所難免。

（作者為新加坡智庫THINKCHINA 研究員）

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