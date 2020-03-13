自由廣場》石油戰的美俄沙三角盤算

◎ 楊宗新

隨著ＯＰＥＣ國家與俄羅斯之間的石油戰加劇，國內油價自下週起每公升可能調降三．六元，創下史上最大跌幅。

全球在疫情籠罩下經濟成長趨緩，減少石油生產合乎市場邏輯，而俄羅斯不願配合的原因，很可能是為了打擊美國在近年「頁岩油革命」後，對國際油市的搶占。年初美國與伊朗爆發衝突時，川普曾在對伊朗的喊話中自誇：「我們已實現能源獨立，成為世界最大產油國。」這一切，都要拜頁岩油生產成本降低所賜。然而無論開採技術再怎麼進步，要從岩石中萃取石油，難度都遠甚常規原油，當價格一瀉千里時，頁岩油公司即面臨危機。

美國方面，對此當非毫無所知，卻未出面呼籲盟友沙烏地停止削價競爭，顯然也別有盤算。近年俄羅斯利用石油獲益，重整國家經濟，併吞烏克蘭克里米亞、介入敘利亞內戰、馳援委內瑞拉馬杜洛政權，頗有恢復蘇聯時期的霸權之勢。蘇聯在一九七○年代利用中東戰爭造成的石油危機，擴張市場，支撐起與美國的對峙格局，直到八○年代ＯＰＥＣ恢復產能並在美國鼓吹下與蘇聯展開石油戰，才導致後者經濟崩盤、國家解體。

由此觀之，油價下跌雖可能損及美國的商業利益，但站在國家戰略看，卻是扼制俄羅斯復甦的利器。值得慶幸的是，過去因頁岩油生產成本高，大型石油公司不願投資，地區式的小型廠商財力不深，面對油價下跌往往哀鴻遍野；然而自「頁岩油革命」後，埃克森美孚、雪弗龍等巨型企業發現有利可圖，紛紛跟進投資。這些公司有雄厚底氣抵擋油價下跌，使美國政府暫無後顧之憂。

那麼，本次石油戰，將持續多久？八○年代沙烏地與蘇聯的角力，是ＯＰＥＣ在七○年代自行減產後再度搶進市場，且當時美國的頁岩油技術落後，呈旁觀姿態。今天的結構則大不同：沙烏地無論坐擁再多石油，惡性減價都是傷敵亦傷己的做法，難以持久；俄羅斯經濟雖將受損，但無須承擔蘇聯時期對於共產國際的承諾，壓力不比從前；美國的石油企業雖能忍受短期損失，但長期亦將不滿。

在三方各有顧忌下，美、俄、沙應會儘速展開協調，回歸合乎需求的石油產能。

（作者為研究人員，新北市民）

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