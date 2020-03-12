新聞線上》二次武漢包機的神秘數字

記者莊榮宏

第二次武漢包機的過程，出現四個數字：十一、十八、一，還有三十。

可別誤會，這不是要報明牌，而是其中有太多離奇，內情不單純，代誌絕對不是台灣人所想的哈尼簡單啦。

華航執飛的第一班包機原定載回二○二人，這份名單是經過層層檢視，並且和中方事先敲定。

萬萬沒想到，居然有「十一」人沒報到，「十八」人不願配合檢疫；然後，在包機被推離空橋之後，中方卻又稱機上有「一」人體溫太高，於是又被推回空橋，把她趕下飛機，才讓華航准飛。

精彩的來了，由中國東方航空執飛的第二架包機，中方突然要求遞補「三十」人上機。

哇！原來中共這次要夾帶三十個人。

這一批來路不明的臨時乘客，根本不在我方的掌控，倘若就這樣讓他們登機，誰知會出什麼問題。

要搭武漢包機，事先都須經由兩岸協商同意，事前通知提前抵達機場待命（這又不是路邊招計程車），中共居然彈指就變出三十個人要遞補，太詭異了。

合理推斷，這三十個人早就由中共安排好，準備擠上第二班。

為達目的，為使總人數不變，於是「技術性」在華航包機騰出三十個空缺。

中國醫療照護遠不如台灣，能搭上包機回台，簡直是盼到救星，豈有放棄的道理？

怎會有十一人沒去報到？怎會有十八人到了機場卻不願配合檢疫？因為中方要清出空位呀。

但十一加十八，也才廿九，算一算，還差一個，怎麼辦？

不管了，就算飛機推離空橋，也得再拉下一個才行，不然，已經「答應」給登機的三十位嬌客，是要如何交代？

所以才有一位女士，最後時刻被拉下飛機，好湊成三十。

可是這位女士的丈夫和孩子，不是也陪她下機嗎？如此算來，應該是「三十二」才對呀。

問題是，中方偷偷安排的是三十人，臨時要去哪裡生出兩個人？

照中方的邏輯，第一班包機有空出人數，所以應該讓第二班包機遞補人數，理由是「並沒有增加總人數」。

這個邏輯如果成立，遞補人數也應該是「三十二」才對，而不是三十。可見這三十人，根本是事先就安排好的「特殊名單」。

東方執飛的第二班包機，突然不准乘客穿上防護衣，我方花了三、四個小時溝通才解決；仔細想想，這三、四個小時，不無可能是緩兵之計，好為那三十個人爭取時間，畢竟，搞「明修棧道，暗渡陳倉」的伎倆，總有枝枝節節的瑣事要處理。

中方說，那位女士被拉下機，是因體溫超過標準，這種理由也是笑話一則。因為，中方若是這麼重視華航包機的防疫措施，又怎會不准東方包機的乘客穿上防護衣？這不是自相矛盾嗎？

到底是有人趁機發包機財，偷偷賣出三十個機位？還是有其他原因？真相只有中方才知道。

最後還是一句話，和中共打交道，要小心對方耍詐，那個政權可是吃人不吐骨頭的，相信它，下場會很慘。

台灣這次防疫成功，原因有很多，譬如政府能幹、人民團結等等，但究其根本精神，就是「絕對不要相信中共」，守此八字箴言，可永保安康。

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