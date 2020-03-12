自由廣場》失聯黨員對江主席的建言

◎ 劉振偉

江啟臣當選中國國民黨主席之後，除了改革宣示和世代交替的自我期許之外，整體而言似乎還沒有端出「讓國人耳目一新」的著力點。做為一個「當年也年輕過」卻失聯多年的黨員，願意在這裡懇切地為江主席進一言。

我們就數字說起：在台灣二千三百萬國民中，有投票資格的公民有一九一○萬，國民黨有投票資格的黨員有卅四萬五千九百人，這次參與投票的有十二萬四○一九人，其中投給江主席的有八萬四八六○人。明眼人一看就知道：想要當選黨主席，訴求的對象是有投票權的卅四萬國民黨員；想要執政，訴求的對象就變成是遠遠多過近六十倍的一九一○萬個台灣公民。

如果江主席能這麼想，或許可以考量一下，還要不要把「護盤韓國瑜」做為就任主席以後的第一黨政要務？還是應該全力以赴的推出「讓國人耳目一新」的論述，和少一些藍綠對抗、多一些全民關切的作為？以兩個月前的選舉結果來看，再以選後至今武漢肺炎期間的整個民情來看，毫無疑問，後者才是贏回黨員、贏回選民的唯一正途！也是國人對國民黨的改革最深切的期許，包括我這個失聯多年的黨員。

黨主席和企業經營者有諸多類似，包括最重要的分辨事務治理的緩急輕重，江主席想必瞭然於心。「重要的事」沒有及時去做，就跑不掉永遠在做「緊急的事」。整天在慌忙緊急救火的政黨，是無法讓國人放心交給他執政的。

（作者為跨國公司主管退休，台北市民）

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