社論》該向誰「抄作業」？

源自中國武漢的新型冠狀病毒，由中國擴散後，正在肆虐全球，各大區塊都有一個「武漢」，東亞是南韓，中東是伊朗，歐洲是義大利，而疫情也延燒到美國，全球瀰漫恐慌氛圍，並引發金融市場崩跌。詭異的是，病毒源頭的中國，據其官方數字則疫情似乎日趨緩和，而習近平親臨武漢視察，顯然不僅在化解個人的政治危機，也在釋出中國即將抗疫勝利的重要訊號。

中國疫情的拐點，是中共所刻意塑造：一則凸顯中國抗疫成果優於後發的國家，展現只有中國特色社會主義體制方能有效對抗疫情，足以讓其他國家「抄作業」，而民主國家人民散漫、無效率，導致政府無法有效執行封城、隔離政策，只能任由疫情擴散惡化；其次，「大外宣」與「大內宣」合流，企圖擺脫病源國的標籤，先是施壓世衛組織，將此一病毒定名為「新型冠狀病毒（COVID-19）」，繼之，形塑疫情雖然首先發生於中國，但中國並非病毒起源的國家，甚至指涉美國才是製造病毒的元凶。這兩波宣傳攻勢手法粗糙無比，違背一般人的普遍認知，難以取信世人，但在封閉、一言堂的中國社會，中國民眾在強力洗腦下，確實可能相信如此荒謬的說法，達到穩定政權的功效。

吾人一再挑明，中國面對疫情的對策，乃是維穩重於防疫，因為人命固然重要，但政權的維繫卻攸關中共領導階層的切身利益；疫情終究會過去，然而政權一旦垮掉，統治集團就一無所有了。而在黨國維穩機制全面開動下，疫情初期的民怨，顯然已獲得有效轉移，故而國際媒體、政情專家一致點出的習近平統治崩解危機，尤其紐約時報所謂習近平面臨生死一戰，似乎看不出權力基礎動搖跡象。反而，任憑疫情的瘋狂摧折，中國共產黨的數位獨裁體系仍屹立不搖，甚至在權力運作或意識形態灌輸上，更加鞏固。換言之，疫情造成人命損失與經濟重創，讓中國經濟神話破滅，使全球降低對中國的依賴與連結，致而分散供應鏈與生產基地，中國在全球經濟體系的地位將不再獨一無二，但中共統治的反動性反而益加凝固。

此種結果肇因於，中共對人民的監控與箝制不但沒有鬆動，反而因為準軍管形式的實際演練，讓集權統治手法益加熟練。尤其，中共大力推動「正能量」、「暖新聞」，大量刪除網路上的負面訊息、言論，讓整個社會看起來一片祥和。此外，媒體不斷塑造民眾為了抗疫而犧牲的故事與形象，以轉移受難的情結，明明只是感染傳染病，卻彷彿是在承擔某種神聖偉大的使命。而愚民手法最後走火入魔，竟然出現所謂「感恩教育」，遭受病毒肆虐最慘重的武漢市委書記要求武漢人要懂得感恩︰「感恩總書記、感恩共產黨，聽黨話、跟黨走，形成強大正能量。」可笑的是，中共不但要中國受難者感恩黨、總書記，更要求世界感恩中國。中共官媒刊登《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章，宣稱沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴抗疫的時間窗口，因此「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」。同聲一氣的世衛組織也一再附和，感謝中國的捐贈之餘，更公開稱讚中國的抗疫成績，並要各國學習中國、感恩中國。由此可見，中共仍然以「謊話說一百遍」的老伎倆，企圖推卸應該承擔的責任。

中國資訊不透明，疫情與復工的實情如何，其公布之數字可因政治與經濟考量而調整，外界無法窺知真相。反而，受到中國打壓、世衛排擠的台灣之防疫成效，得到很多國家的讚譽與仿效；上書要求習近平必須承擔疫情處理不當責任的中國中央民族大學退休教授趙士林，也在推特上說：「台灣的防疫已經成為世界的典範。要說抄作業，都應該向台灣抄作業。」總之，中國的抗疫從頭到尾都是一場政治實境秀，世人無從感謝或抄作業；而台灣固然不敢居抗疫首功，但跟中國比較，或許才是各國抄作業的較佳版本。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法