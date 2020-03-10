自由廣場》面對疫情做個聰明的消費者

◎ 李伸一

由於擔憂疫情，國人的生活及消費習慣改變，網路購物增加，特別是長青族、退休人員、家庭主婦不太敢出門，只好在家看電視。但電視一再重播疫情畫面，越看越心慌，想像擔心自己是否有同樣症狀，想去看醫生又怕到醫院，想出去又怕公共場所人多。久而久之得了憂鬱焦慮症，苦了自己也影響家人。

據專家評估新冠疫情非短期可消失，作為聰明的消費者，總要有因應之道，為此提出幾點建議供參考：

一、正常的消費行為仍有需要，但要自我健康安全的維護，例如接觸公共使用的器物後要洗手、在公共交通工具或密閉空間戴口罩、多曬太陽、到空曠地方走走路等。

二、由於網路購物增加，要防免被誇大不實的廣告欺騙及網購陷阱。也不要聽信謠言及假信息，如增強免疫力的偏方等。

三、生病還是去看醫生，最好先到自己經常會去，且信任的診所醫師，不用直接到大醫院，也藉此建立小病到診所、大病才到醫學中心的習慣。

四、想了解疫情，中央疫情指揮中心每天都有記者會，疫情相關報告、資訊最正確，也不必一直盯著電視的重播畫面，也可看一些藝文、體育…等節目。也希望電視公司不要一直重播疫情畫面，除了必要的疫情資訊外，也多播一些正面、感人或提升生活素質的節目。

五、提供重要消費場所信息及人流資訊，政府既然可以開發口罩地圖及存量，應該也可以規劃重要消費場所，如市場、量販店、超市、餐廳、廟宇…的人流資訊，提供消費者做購物及消費時間的選擇。

六、宗教團體宜設置安心專線，或播報關懷安撫人心的節目，以提供人民在疫情衝擊下能心安平安。

期待此次的疫情在政府帶領、全民配合下，能夠防衛成功、避免擴散，讓消費市場在消費者的信心支持下，減少衝擊。

（作者為消基會榮譽董事長）

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