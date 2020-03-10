社論─不應再佔全民健保的便宜

武漢肺炎考驗世界各國防疫能力、醫療應變及公共政策，也引發相關探究和討論。台灣健保制度完善，醫療體系良好，至今對抗疫病的表現，有如衛福部長陳時中所說：「段考考得還不錯，期末考還待努力。」在相關討論中，僑民與中國人士濫用全民健保資源的老問題，再度引發熱議；朝野立委要以提案修法或由行政部門主動，全面防堵健保漏洞。

健保制度攸關防疫。以美國為例，防疫機制良善，但目前疫情似有擴散現象。在各項檢討中，有專家指其疾管中心初期試劑出狀況，且全民健保制度尚待建立，全美有三千萬人沒有健保，檢驗要自掏腰包付高昂費用，以致檢測不足，延誤防疫先機。相形之下，台灣健保制度無此問題，健保卡甚至在查閱旅遊史及配發口罩時都派上用場。

僑民和中國人士的健保問題，用立委的話說，即「黃安們」及「小明們」引發的爭議。他們長年不住在台灣，也很少納稅，卻以短期停留繳納最低保費，還常濫用健保資源。其中，藝人黃安在中國發展，自稱年收入好幾千萬元，每月卻只繳七百四十九元保費，其言行屢屢引發爭議，「有病才回台灣用健保」，讓許多按薪資繳保費的台灣人看不下去，立委因此要求杜絕這一不合理現象。至於「小明們」指涉中國籍配偶及子女，同樣由我政府補貼，自付最低保費，且使用醫療資源大於所繳保費。

「黃安們」及「小明們」的爭議，與全民健保的實務有關。全民健保是強制性的社會保險，全民都須按六項分類，依職業別或眷屬身分加入，照收入分級繳費；政府對低收入、失業者等特定族群提供補貼，繳交最低保費。「黃安們」、「小明們」惹爭議，癥結在未定居台灣，不論收入高低、納稅與否，卻一律只繳交最低保費，享有政府補貼；且一費到底，都僅如黃安的七百四十九元，形同質變而有社會福利屬性。福利不用白不用，或是人性之一，卻必然造成醫療資源濫用。

立委針對這一不合理現象，積極改進。對於「黃安們」，立委林俊憲主張新增第七類，即一年在台灣未住滿一百八十三天或半年，也沒有我國繳稅紀錄者，按其所得繳交健保費，政府不再補貼。同時，所得採「誠實申報制」，但發生不實等法律後果自負，希望處理長年未住台灣、短期回國卻繳納最低保費的問題。

至於「小明們」參加健保，認定標準因行政命令開後門而過於寬鬆，持「依親或探親入境許可證」者，都可使用全民健保，不合須有居留文件、且居留滿半年才得納保的全民健保母法規定。尤有甚者，其保費因政府補貼而一體適用最低金額，實務上明顯導致非國民待遇優於國民待遇。立委陳柏惟因而主張，從嚴審核居留證明，回歸母法規定；且非本國籍人士加保，其費率應和國人有別，既健全制度，也降低政府補貼支出。

上述立委的主張，保障旅外僑民就醫權，也不排斥中國人士加入的機會，只尋求在公平對等的基礎上，回歸法律規定，增進健保永續經營，堪稱合情合理，也得到強大民意支持：網路民調有九成贊成，四成認為應更嚴格，主管機關健保署也樂見修法方向。另一方面，調漲費率和限縮資格的事，利益團體不免反彈；「黃安們」、「小明們」尤涉及中國關係，以致連「人民日報」都刊文強烈批判。不過，有些反對者不僅未能以理服人，還為倡議改革的立委戴上「反中」、「以疫謀獨」、「傷害（台商）向心力」等帽子，既不理性也難獲普遍共鳴。

必須強調，全民健保連續三年收支短絀，去年入不敷出三百億元，明年可能調漲保費。在各方關切疫情之際，立委提出改革之議，嘗試堵住健保漏洞，適時而適當。誠然，相關修法不必以「黃安」為名，且健保的漏損也不僅這兩例，但以「為何只針對特案」或牽涉金額不大為由，反對改革，並非確保健保永續經營之道。正好相反，從顯著不公平、不合理的案例做起，改革才能積小勝為大勝，達成健保改革的總目標。

健保是否漏洞不堵，讓少數人佔盡便宜，絕大多數人承擔保費調漲後果？改革或不改革，此時此事就是最佳試金石。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法