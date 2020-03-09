自由廣場》工業地一坪百萬 談國土計畫法

◎ 張國輝

行政院提出國土計畫法部分條文修正草案，卻引發了輿論的憂慮與在野黨的阻擋。

由於民間團體清點出十五個縣市所公布的國土計畫，發現有近十萬公頃的農地將消失，且行政院對「國土計畫法」將修正「經行政院核定之國家重大建設得適時檢討變更國土計畫」，為政府本身開方便之門─從最早期的工業區開發到交通建設那一項不屬「國家重大建設」？所以明眼人都可以看出，該法中「一定限期」公告，是政府為了台商回來投資預作準備。

「有土斯有財」固然根深蒂固，但一位從事貿易的友人說，一向重土的日本，近年對房地產是以租賃為主，工廠也不例外，因為他們的投資者考慮的是區位、交通、勞工、水電等，且工廠替換時不受土地牽制。台灣新一代的工業興辦人也漸能接受此一做法。

早年工業區採低價徵收，再依開發成本售給工業興辦人。如今工業區的地價不輸給土地重劃的住宅、商業用地，甚至報載新北五股的工業用地已經每坪突破百萬，致當年政策如今看來形同劫貧濟富，且工業用地待價而沽，反而更不利於產業投資。

以台中而言，二十年前以台糖土地為主體的中部科學園區，採租賃的政策，如今產業用地均已告滿，且政府可以調節公告地價及租金優惠為手段來獎勵投資的廠商，對單純以生產事業為主的廠商較為有利。否則市價動輒每坪三、五十萬或百萬才買得到的工業用地，廠商光要回本就是一條迢迢長路。

當前國土計畫的重點，應該是要讓土地的循環使用不終止，並有效解決環境生態的問題，而不是為財團圈地並製造更多環境生態的破壞，讓國土法被冠上殘害土地劊子手的惡名。

（作者曾任台中市議員，著有《消失的青埔》）

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