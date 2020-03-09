自由共和國》曾進發／修修剪剪的愛情

修修剪剪的愛情

曾進發／攝影詩人

他們說婚姻是愛情走進墳場的時刻

我倒說婚姻應該是愛情踏入了園藝店

修修剪剪兩棵枝椏賁張的個性來成就愛情的寫實

我用裝瘋賣傻來迎合妳碎碎唸時的平平仄仄

妳用裝聾作啞來聆聽我道貌岸然談論著之乎也者

我們用爭吵和解淚水歡笑誤解包容

來說文解字這篇婚姻愛情的起承轉合

修修剪剪修修剪 平平仄仄平平仄

妳修我剪 妳儂我儂

修剪對方成一棵圓滾滾的玉山圓柏

仄仄平平仄仄平 剪剪修修剪剪修

我修妳剪 我儂妳儂

春雪很無聲的就將圓柏染成了白頭

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