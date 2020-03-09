自由共和國》曾進發／修修剪剪的愛情

修修剪剪的愛情
曾進發／攝影詩人
他們說婚姻是愛情走進墳場的時刻
我倒說婚姻應該是愛情踏入了園藝店
修修剪剪兩棵枝椏賁張的個性來成就愛情的寫實
我用裝瘋賣傻來迎合妳碎碎唸時的平平仄仄
妳用裝聾作啞來聆聽我道貌岸然談論著之乎也者
我們用爭吵和解淚水歡笑誤解包容
來說文解字這篇婚姻愛情的起承轉合
修修剪剪修修剪 平平仄仄平平仄
妳修我剪 妳儂我儂
修剪對方成一棵圓滾滾的玉山圓柏
仄仄平平仄仄平 剪剪修修剪剪修
我修妳剪 我儂妳儂
春雪很無聲的就將圓柏染成了白頭
修修剪剪的愛情
他們說婚姻是愛情走進墳場的時刻
我倒說婚姻應該是愛情踏入了園藝店
修修剪剪兩棵枝椏賁張的個性來成就愛情的寫實
我用裝瘋賣傻來迎合妳碎碎唸時的平平仄仄
妳用裝聾作啞來聆聽我道貌岸然談論著之乎也者
我們用爭吵和解淚水歡笑誤解包容
來說文解字這篇婚姻愛情的起承轉合
修修剪剪修修剪 平平仄仄平平仄
妳修我剪 妳儂我儂
修剪對方成一棵圓滾滾的玉山圓柏
仄仄平平仄仄平 剪剪修修剪剪修
我修妳剪 我儂妳儂
春雪很無聲的就將圓柏染成了白頭
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