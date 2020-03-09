自由共和國》江雅綺／推動數位經濟 NCC需要組織大改造

當各行各業都因為新冠肺炎傳出災情，有一個產業卻很可能逆勢成長：那就是配合大家居家防疫的需求，一切有關的「防疫經濟」。(資料照)

江雅綺／台北科技大學智慧科技法律政策研究中心主任

當各行各業都因為新冠肺炎傳出災情，有一個產業卻很可能逆勢成長：那就是配合大家居家防疫的需求，一切有關「防疫經濟」、「宅在家經濟」的商品服務：例如配合隔離政策在家上班的雲端工具、醫病無需面對面接觸的遠距醫療、或者假日避免外出旅遊的數位內容娛樂系統。猶記當年ＳＡＲＳ爆發，也曾引起一陣「電子商務」的熱潮。十多年過後，台灣社會的智慧數位科技進展快速，相關商業應用更是日新月異，數位經濟不是口號，而是早已穿透人民食衣住行育樂各面向的現實。

也因此，ＮＣＣ（國家通傳會）近日提出的傳播政策白皮書，雖然尚未成為定案，但因為其中提到許多關於數位匯流發展的規範方向，包括OTT TV的監管、不同平台的競爭、數位內容的提升…等與數位經濟息息相關，非常值得關注。

在討論政策內容之前，有一點前提需要檢視：ＮＣＣ組織法的第二條規定該會掌管法規：「…通訊傳播相關法規，包括電信法、廣播電視法、有線廣播電視法及衛星廣播電視法，…。」也許和大家的常識不合，但上述法規其實從未提到「數位」或「網路」兩字，嚴格來講無法由組織法直接推論出ＮＣＣ是「數位」或「網路」的監理單位。

一般民眾之所以常常誤認網路屬於ＮＣＣ所管，其一可能因為人們透過電信公司使用上網服務，而電信公司屬「電信法」的規範對象、確受ＮＣＣ監理。其次，傳統的廣播電視媒體受廣電三法規範，也是ＮＣＣ監理對象，而廣播電視頻道現今幾乎都有網路版，電視上有的，網路也都看得到，這也讓人們產生一種「網路內容」屬於ＮＣＣ所監理的印象。

由於和網路營運與網路內容高度相關的電信商和廣電媒體，均受ＮＣＣ監理，讓ＮＣＣ做為「網路內容與服務」相關產業的主管機關，似乎也很合理。但問題在於ＮＣＣ的組織規劃，從來就不是因應這些後來衍生的網路內容或數位服務產業。二○○三年成立的ＮＣＣ，乃是因應當年的媒改運動，在言論自由與黨政軍退出媒體的大旗下，設立了一個全新的「獨立機關」。

電信商掌握國家基礎關鍵設施，而廣電媒體使用國家稀有公共資源，同時避免政治箝制媒體，因此ＮＣＣ組織設計應有高度的獨立性與專業性，方有監理的正當性。

但相對於電信商偏重國境內的硬體基礎建設，而廣電媒體屬於線性、中心式的內容發送，網路世界多元活潑、跨越國界的特性，完全是兩種不同的典範模式。我們很難想像，要擔負起媒體自由與言論自由責任的公正機關，可以立刻變身為百花齊放的網路世界主管機關。在實務運作上，也很難讓一個監理單位，適時變臉為「促進產業發展」的輔導單位。

ＮＣＣ的組織發想，來自於美國的聯邦通傳委員會ＦＣＣ，再加上台灣獨有的政治與媒體條件，是否適用於台灣現況，本來就不無疑問。正逢數位匯流政策變遷之際，ＮＣＣ的組織定位，也許正是集思廣益的好時機。

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