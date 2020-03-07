自由廣場》立法院長之亂？ 太沉重！

◎ 張惠博

三月六日自由時報焦點評論，以《立法院長之亂》為題，對於游院長因遭恐嚇在臉書PO文進行評論。對於游院長遭遇恐嚇的處置方式，很不以為然，甚至，對於是否勝任院長一職也提出獨到的看法。

實際上，三月五日，游院長在會晤美國在台協會理事主席莫健一行人之前，即先接受媒體聯訪，說明了遭受恐嚇的經過。有記者提問：一般人可以透過國會報案嗎？又問：要不要親自報案？這件事與職務有關嗎？游院長則強調家人是無辜的，人身安全最重要，希望家人能像一般百姓受到重視。也有記者提到，台北市已不用巡邏箱，而是改用QR CODE，似在揶揄游院長怎還不知情。游院長則回答，好了，台北市的巡邏箱都算在我身上。其實，當天一早，游院長即在其臉書發文：「重要的是半個月來，警方做了哪些事情？人身安全不必分院長與庶民，如果院長是這樣，那庶民怎麼辦？至於QR CODE之說，我年紀較大，可能眼花，請大家幫忙看一看，裡面有嗎？」

由此可知，游院長除了心繫家人安危之外，也有設身處地為一般人著想。至於，警方的處理，可能就如徐部長所言，只是聯繫不夠清楚。

游院長出道甚早，三十三歲即選上省議員，是省議會「鐵三角」之一，問政令人稱道。二任省議員之後當選宜蘭縣長，因能以比其他縣市更少的經費，成功辦理區運，聲名大增。陳總統任內，出任行政院副院長才二個多月，即因八掌溪事件自動請辭，讓人印象深刻。後來，擔任行政院長建樹不少。然而，過去十二年來，因未再擔任公職，以致這次對其能否勝任立法院長一職不無疑慮。不過，建議先給游院長一段時間，再評論應不至於太遲。

另外，游院長上個月接見民間社團時，聽聞鄉親對其頗多期待時，即一再強調，現在已是政黨政治，立法院長主要就是主持會議，必須多協調，讓議事順利進行，民眾或團體若有要求，則轉給行政部門處理，問其以往所提有關國家未來或台美關係改善的看法，會如何落實？他一概回答，那是行政部門的事，對於需要修法的事，他也建議，可由委員提案。該則評論說沒有「立法院長該有的高度與格局」，是否稍過？疫情當前，樂見國家平安發展，╳╳之亂，能免則免。

（作者為彰化師範大學前校長）

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