自由廣場》想起「民主遮羞布」

◎ 林志翰

We care高雄、台灣基進等罷韓團體宣布，將於下週送交四十萬份第二階段罷韓連署書。高市選委會主委、副市長陳雄文強調，高市選委會將仔細查核連署書簽名前後是否一致，反對不實和造假。也就是高雄選委會認為字跡有問題的連署人，他們就可以對有簽連署書的市民寄出查詢單。只要當事人不回覆，高雄市選委會就可以自行判斷、逕行剔除。陳雄文這樣的思維，與去年十二月底韓國瑜狂酸罷韓團體的遊行布條是「民主遮羞布」如出一轍。

去年底韓國瑜狂酸「光復高雄」的遊行布條底下一個人都沒有，如果遊行人數有五十萬人，是不是有四十八萬人躲在下面，只剩下兩萬人在街頭？同樣地，總數破五十五萬份的罷韓連署書被陳雄文副市長認為偽造可能性高，認為擁戴韓國瑜的高雄市民怎麼可能會捨得罷免他，所以需要高雄市選委會大動作向簽署罷免的當事人求證。

筆者不解，如果韓國瑜沒有感受到罷免成真的壓力，他會低調上班，不再大放厥詞嗎？無論是罷韓遊行或是罷韓連署書，都是數十萬高雄市民勇敢站出來表達不滿心聲的真實寫照。韓國瑜乃至於陳雄文的言論都是嚴重缺乏民主素養，污衊民主的作為。這樣一個玩樂不羈多年的政治人物，被法院認證陳宏昌所指「整天打麻將、整天吃喝玩樂、抱女人」的言論非惡意捏造，現在低調到不行的韓國瑜一定很不快樂！

（作者為教育工作者，台南市民）

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