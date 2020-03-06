社論》被ＷＨＯ遺棄的台灣可以做什麼

台灣因武漢肺炎而在國際社會「一戰成名」。當一個被世界衛生組織視如棄兒般的國家，無論在疫情判斷、物資準備，乃至防控處置等，都要較世衛發佈的內容提前及嚴謹，相較已然中國化的世衛領導層表現，無異是鮮明對比。圖為世界衛生組織秘書長譚德塞一月二十八日拜會習近平。（路透檔案照）

武漢肺炎正向全球擴散，兩個多月來五大洲均已淪陷。面對這場中國引起的世紀瘟疫，原被認為「鄰中」而可能成為重災區的台灣，因防疫處置得當，疫情也還在控制範圍，台灣經驗成為他國仿效對象並獲高度評價。

在疫情爆發之初，國際間不看好台灣的原因，主要是因地理位置太接近，兩岸並有大量人流往來，加上中國一開始就隱匿疫情，時間上更逢春節前夕華人返鄉或出遊的移動高峰期，一月二十一日台灣發現首例，就被認為流行是遲早的事，當時全球也尚未大流行。

另一個國際看衰的原因，就是當與中國這樣靠近時，台灣還被世界衛生組織（ＷＨＯ）拒於門外，有關疫情的資訊只能經由「二手傳播」，透過美、日等國的協助才得以分享，無法第一時間掌握，成為防疫破口的風險也跟著提高。

公衛專家、副總統陳建仁接受日本產經新聞專訪，即提到二○○三年ＳＡＲＳ發生時，當時就希望ＷＨＯ能提供病毒株，作為進行快速診斷工具，但ＷＨＯ拒絕，和平醫院爆發院內感染及多人過世，皆因為台灣沒能參與ＷＨＯ，失去在第一時機控制疫情的機會。

但也因為ＳＡＲＳ的教訓過於慘痛，陳建仁提到，中國剛開始否認武漢肺炎會人傳人時，蔡政府在一月初即已警覺，認為如有醫護人員受感染，絕非中方所稱感染源來自野味市場這麼簡單。蔡政府之後的「超前部署」，說明判斷正確，讓台灣在防控成效也暫較他國穩定。

在這些「超前部署」的措施，例如針對口罩的管控、生產及配發方式，就領先各國。台灣在一月二十四日禁止口罩出口，並全面徵用，當時還遭到在野政治人物批評，但事後證明先「安內」，避免民眾不必要恐慌的必要性。

反觀同樣是「鄰中」的南韓，在一月底時，輕忽疫情的嚴重性，「大方」宣布捐給中國兩百萬片口罩等防疫物資。如今的南韓已是中國以外，武漢肺炎確診及死亡人數最高的國家，南韓民眾大排長龍數小時就只為等買口罩的情景，令人難以想像，南韓總統文在寅甚至遭民眾怒嗆「你是哪國總統」，這正說明政治領袖的錯誤決策，帶給人民的傷害。

忙補破網的南韓政府，也終於在二月底跟進，限制口罩出口。同樣，法國總統馬克宏三日透過推特宣布，全面徵收當地口罩再統一分配。其他如俄羅斯、德國、泰國等也都有類似管制措施。

除了節流，還要開源，提升口罩的生產量。由於醫療用口罩屬單價及利潤均低的產業，不是外移就是已經式微，但行政院動員工具機業者組成國家隊，短短幾星期開出六十條生產線，二月中旬日產四百萬片，現在日產八百萬片，預估近期就能達成日產一千萬片的目標，台灣將從過去主要依賴進口，躍升為世界第二大口罩生產國。

台灣在疫情還能有效掌握的前提下，也應進一步思考對其他國家所能提供的幫助。蔡英文總統昨接見美國在台協會主席莫健重申，「台灣有意願也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多貢獻」。蔡政府應主動出擊，如疫苗研發、管控模式，乃至口罩等防疫物資等，與相關國家都有極大的醫療合作空間。

尤其疫情正在各國擴散，口罩勢必成為防疫的戰略物資。當台灣已能維持穩定的高生產量，國內需求也供應無虞時，蔡政府可以將一定數量的口罩對外捐助，口罩成本有限，但對他國防疫則具關鍵，如美歐、日韓，乃至東南亞國家都有口罩的需求。試想：當一片片印有「TAIWAN」字樣的口罩戴在不同國家的民眾臉上，將會是怎樣的畫面。這樣的人道外交，既不會惹來金援之議，也是真正做到「以人為本」。

台灣因武漢肺炎而在國際社會「一戰成名」。當一個被世界衛生組織視如棄兒般的國家，無論在疫情判斷、物資準備，乃至防控處置等，都要較世衛發佈的內容提前及嚴謹，相較已然中國化的世衛領導層表現，無異是鮮明對比。五月將召開的世界衛生大會，世衛的荒腔走板勢必成各國批判焦點，台灣可以做什麼，現在就必須先展開「超前部署」。

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