自由廣場》「很想查到槍」之感觸良多

◎ 蘇天從

吳忻穎檢察官曾多篇探討警察偵辦刑案的思維，上月底再發表一篇「分數下的『正義』：警政績效制度，一場遊戲一場夢」，加上看到高院本月四日仍依照「違法搜索」、「縱放人犯」等罪，對八年前因春安工作績效壓力，一位所長苦無槍械績效，縱容員警與毒鴛鴦「以毒換槍」，結果被擺一道，所獲槍枝竟是毒犯所栽他人，幾乎是維持一審分別判刑五年半到六年半不等刑期，感觸良多。

十多年前我任交通隊長時，有一個在外獨立的分隊長出缺，雖沒有派出所的複雜，但也有領導統御、應對進退的磨練機會，爭之者眾，我自忖我的成長背景，好在有出任派出所的機會，我把機會給了一個警大大學部（高中畢業直接考警大）剛畢業的學弟，他也努力的一路幹到幾個大所所長。

這幾年來所長良知有變？良心被泯滅？都沒有！他依然單純到如鄰家的大男孩，熟悉他的同僚都表示，他做人、做事一直都有好的口碑，但就是太想著春安工作的績效，如他的初訊：「因為前一年的春安績效最後一名，所以很想查到槍。」

心痛之餘，還是語重心長的呼籲所有同仁，不管長官的壓力，或是自我實現的績效爭取，一切要以法為依歸，也要合乎程序的正義，希望這是最後的一件不幸。

警政署最近幾年已簡化例行的春安工作與評比，但到現在還是有太多頭痛醫頭的專案，其考核方式幾乎都是在某個期間，甚至在短短的數小時之內交出績效，這種不依績效靠情報、情報靠佈建的法則，只操短線方式的績效評比可休矣！可不可以改成多元的年度績效評比，或是個案價值評比，不是更從容？正如一文錢逼死一個英雄，一點績效也足以逼死一個優秀的警察。

本案還有一個關鍵，到底是先到案的劉嫌洞悉警方很想查到槍，為了脫罪逕自使壞栽槍，導演不知情的警方前往查緝另一葉某，抑或警方真的想槍的績效想到瘋了「共同」演出？也請涉案同仁提出有力事證，為自己權益上訴成功。

（作者現任公職，新北市民）

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