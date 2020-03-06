自由廣場》想個辦法 別讓口罩囤在藥局

◎ 葉寅森

為了星期五早上六點多要搭高鐵北上，必須戴口罩，我星期四下午五點左右去台中市三民路一段附近藥局買口罩，但被老闆拒絕，理由是要明天早上九到十一點才可領取。我很訝異，老闆說，這是政府規定，藥局每天可自訂兩個小時，其他時間，他不服務。我媳婦在網路上看得出，這家藥局還有成人口罩二一五三個、兒童口罩二一二四個，所以我拜託老闆，請他通融我這個八十歲老頭賣我二個口罩，老闆不肯，還拿出通令讓我看。

我很沮喪。我相信政府在電視廣告一直說的「我OK，你先領」，所以都讓有需要的人先領，今天是我第一次領，卻在我需要時碰壁。藥局說這是政府的規定，我就打疾管局一九一九專線電話問，一位謝小姐很有禮貌的解釋，並證實的確有此規定，原因是藥師公會體諒藥師配合政策的辛苦，兩個小時集中領取似有必要，免得占用藥師太多的時間。

但我想問的是，兩個小時後，既然還有庫存的口罩，為甚麼不讓有需要的人來領取？當然在藥師的立場，他可說這是服務性質，但我質疑的是，如果藥局刻意或藥師動作遲緩，一天天累積下來沒賣出去的口罩，不就很驚人？多可惜呀！

在我們全國上下努力面對疫情的艱困時，竟只因為某個小環節破壞了整體的努力。所以我說一個小小的藥局能因疫政主管單位的體諒疏失，讓四二七七個口罩躺在這家藥局的箱子裡面，沒能發送給有需要的人，這對日夜趕工的口罩工廠及工人太不公平了！

如容我建議，疫政單位跟藥局，可依原規定自訂兩個小時出售，但如未售完，則不應拒絕依法持有健保卡前來買口罩的民眾購買，或是想個辦法，將這些沒賣完的口罩能有效發售給有需要的民眾。

（作者任職營建業，台中市民）

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