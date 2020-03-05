新聞線上》中國武漢肺炎衰於今天？

記者莊榮宏

今天是驚蟄，一年廿四個節氣的第三個。

這一天，大地春雷，驚醒蟄居冬眠的動物和昆蟲；萬物欣欣向榮，花開鳥鳴，如果天氣暖和，就去郊外走走，呼吸新鮮空氣，滋肺潤腑，舒緩心情，持盈保泰，增強免疫力。

武漢肺炎肆虐全球，中國人受傷害最重，民命無所託付，民怨無處可訴，玄學神諭遂起，譬如這句話：

「瘟疫始於大雪，發於冬至，生於小寒，長於大寒，盛於立春，弱於雨水，衰於驚蟄」，意思是說從今天起，疫情就此衰竭，世界恢復正常。

但這是將疫情的興衰，假託給節氣，反映出疫情之下，中國人對未知的焦慮與僥倖的想像，也是將命運寄託於不可知的「天助」。

同樣是驚蟄之日，台灣政府則是宣布，從這一天開始，口罩實名制每人可多買一片，從每週兩片增為三片，兒童口罩也增至可買五片；受疫情之害的國家爭搶口罩而一片難求，台灣人得天獨厚，且未來全國可每天生產一千萬片，這才是將命運掌握在自己手中的「自助」。

所以驚蟄這一天，也是「天助」與「自助」的對照日。

台灣人應該自豪，由於多數人在大選那天的投票自助，才有機會圈選現在的公僕為民服務，使台灣的疫情比他國穩定；反之會是如何，就不敢想像了。

天助不切實際，而且不如人助；這話是有根據的。

不久前的大甲媽遶境，人潮太多、期程過長，恐釀疫情，廟方說「媽祖會保佑大家沒事」，將生死大事託給「天助」。但台灣人決定自助，強烈呼籲停辦，終助台灣度過這一劫，正是「自助而後天助」、「人助猶勝天助」的明證。

至於「畢竟我們是弱勢」，說出這樣的話，既不是天助，更不是人助，而是無助。

說這話的國民黨立委吳斯懷，雖是退役中將，每論兩岸兵事，戰志全消，屢犯「滅自己威風」的兵家大忌；若論志氣，遠不如放棄美國籍志願返台當特戰兵的吳怡農。

吳斯懷不甘寂寞，在立法院談防疫，說得頭頭是道，邏輯全部錯亂，既說防疫工作做得好，又說「到頭來是一場空」，自相矛盾，不知所云。國有危難，徒託空言，兼扯後腿，台灣人人忙於自助，唯獨他經常無助；此人，有不如無。

再看伊朗，據說在疫情最嚴重的庫姆市，宗教狂熱者用力舌舔聖陵的門欄，自稱已吸收病毒，別人可安全進入聖陵；有些還鼓勵教徒撫摸、親吻可治病，如此執迷於天助，卻助長病毒傳播，恐怕是造成伊朗疫情嚴重，死亡人數僅次於中國的因素之一。

回頭看台灣，所謂「瘟疫衰於驚蟄」顯然也是盲目天助；面對病毒，自助才是王道。

病毒使國與國不相往來，使人與人保持距離，使朋友不能以真面目相見；但防疫也彰顯出台灣人強大的一面，並藉著不斷超前部署而穩住大局，無論政策面或執行面，都遠勝許多先進國家；經由這場實戰驗證，台灣人理應更有自信，並認知到：勢在人為，畢竟我們不是弱勢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法