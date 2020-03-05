社論》台灣會不會成為替罪羔羊？

屢次神準預測金融危機，有「末日博士」之稱的紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）近日大膽預言，疫情將導致全球經濟災難，全球股市將會下跌三十％到四十％，美國總統川普將會連任失敗。魯比尼並警告，受疫情衝擊，中國政府需要替罪羔羊，可能會在台灣、香港或越南製造事端，「他們會派戰鬥機飛越台灣領空，以激怒美國軍方」，「只要在台灣海峽發生一次意外，就會看到軍事行動爆發」。

魯比尼的替罪羔羊說，由中國近日仍然大秀軍事肌肉，與全面啟動大外宣企圖扭轉中國形象看來，其分析似非危言聳聽。中國在疫情爆發之初，面對之險峻形勢猶甚於今日的南韓、義大利、伊朗，加上實施準軍管式的封城、對民眾的嚴格監控與隔離，造成國家機器的運轉陷入左支右絀窘境，除了防疫自救之外，並無餘力進行其他圖謀的部署。然而，當其對形勢的掌控逐漸進入狀況，不再驚慌失措後，開始意識到民怨之深可能衝擊中共的統治，於是便將「防疫」（救民眾的命）與「維穩」（救政權的命）並列為首要政策目標，甚至在優先順序上，維穩的重要性尤甚於防疫。故而，吾人發現，在整個大外宣的調性與軍事行動上，明顯將美國與台灣當成轉移內部矛盾的打擊目標。

中國在亞洲的傳統對手，乃是歷史宿敵的日本，攸關南海主權之爭的相關東南亞國家，以及其具有併吞領土野心的台灣；而維繫此一區域秩序與穩定的超級強權美國，更是其心腹之患。然而，此次疫情中，日本因為觀光旅遊的經濟利益並未對中國觀光客的入境採取嚴格管制措施，並且捐贈防疫物資，中日關係大幅緩和，日本因此不在中國打擊的黑名單上。而美國，一則發動美中貿易戰，戳破依賴偷竊智慧財產權、仿冒與國家補貼等不公平競爭手法崛起的中國經濟神話，破壞了習近平打造紅色帝國夢的意圖。再者，疫情爆發初期，美國認為有造成大流行疑慮，威脅美國人民的生命健康，因此首先禁止中國民眾入境，提高旅遊警示，與快速展開撤僑行動，令中共不但臉上無光，更受到實質的衝擊。故而，美國乃成為中國意欲打擊的頭號敵人。

中國的反制，係強烈指責美國反應過度，起了很壞的帶頭作用，並驅逐將中國貼上「真正的亞洲病夫」（the Real Sick Man of Asia）標籤的三名《華爾街日報》記者，引發美國對中國駐美官媒縮減人員規模作為報復。尤有甚者，中國大外宣的目標企圖形塑病毒並非源自中國，且大肆宣傳中國防疫績效良好，堪為其他國家的表率。而一向仰北京鼻息的世衛組織也一再讚美中國的防疫成果，甚至感性喊話「全世界都欠武漢人一次」，以呼應中國所謂「中國犧牲自己以解救全世界」的奇談怪論。更重要的是，中國內部出現病毒可能來自美國的惡質說法，以期扭轉中國受到國際社會指責與歧視的負面形象。

在台灣方面，中國完全撇開防疫的人道關懷與專業考量，將民進黨政府定性為「以疫謀獨」，以打台獨的方式在打兩岸之間的防疫戰爭。故而，對口罩禁出口、是否捐贈中國物資、金錢、台商包機，甚至仍以武漢肺炎稱呼此次疫情等，在在成為中共栽贓民進黨利用疫情搞台獨的罪狀。因此，中共軍機一再繞台挑釁，而國台辦及官媒則以罕見的嚴厲、粗暴言詞，洋洋數千言大肆批判小英政府的「冷血」、「比病毒更惡毒」；而國內則有少數紅統人士與之隔海唱和，企圖對民進黨政府形成圍而打之的形勢。

其實，中國的大外宣手法，邏輯不通，手法粗糙，明顯是在找替罪羔羊，以轉化內部矛盾，穩固政權。因此，這類宣傳儘管無法獲得國際認同，但其真正目的則是透過「出口轉內銷」，讓「大外宣」實質上成為「大內宣」，以說服中國國內民眾。尤要者，一旦中國民眾相信病毒是美國打壓中國崛起的陰謀，而民進黨政府為了搞台獨，自甘扮演美國的馬前卒，那麼再大的民怨有了發洩的出口，就達到維穩的目的，中共岌岌可危的政權便得以轉危為安了。

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