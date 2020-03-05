自由廣場》RNA不夠 要加上血清學檢查

◎ 劉安邦

從這兩個月的武漢肺炎疫情觀察，COVID-19可能是一個高傳染力、中等致病力的病毒。不同於二○○三年同樣由冠狀病毒引起的SARS，此次無症狀高傳染力的病例較多，因此在許多國家出現無明顯旅遊史或接觸史的患者，也有無症狀的陽性被檢出者。另外，病毒在致病後會出現潛沉現象，即病毒量低但仍具感染力與致病力，所以有患者被診斷為痊癒後又被檢出為陽性甚至發病，這兩個現象造成防疫與治療極大的困難，是以病毒RNA做為診斷依據的盲點。

有點醫學常識的人都知道，在遭受病毒感染後，人體會產生抗體，抵抗病毒的入侵，這也是注射疫苗產生抵抗力的原理。以同樣由單股RNA病毒引起的日本腦炎為例，要經兩次採血，確定沒有血清學的變化，才能排除日本腦炎的可能。個人推測由COVID-19引起的輕症及無症狀患者不在少數，中央應整合P3等級的實驗室，集中力量，盡早發展快速正確的血清學診斷技術，建立新的診斷標準，在RNA檢出陰性者要加上血清學檢查，才能繪製完整的傳染途徑，對疾病在社區的傳播有通盤的了解，將來疫苗的效能，也要靠血清學的檢查予以確認。

至於院內感染，除了住院病房外，患者接受胸部Ｘ光、電腦斷層、肺功能檢查…等地點，都是可能的傳染途徑，是要以單純的群聚感染處理？或者要如以往「封院」？考驗指揮官的智慧與魄力。個人認為，如果發生在位於交通便捷的大型醫院，在血清學診斷技術尚未成熟及對COVID-19社區感染模式未有通盤了解之前，仍要慎重考量，以免造成疫情的擴大。

（作者為醫師，慈濟大學醫學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法