自由廣場》增建學測鑑別度的兩道防線

◎ 溫順德

大學學測成績公告，數學科滿級分爆衝，創下十九年來新高，申請入學「超篩之亂」今年恐又再度上演。一波未平一波又起，不少家長撻伐聲浪迄未稍歇，大考中心坦承疏失，主任因之掛冠下台，卻難紓解考生怨氣。

去年「五選四」甫上路，數學滿級分卻倍增，造成頂尖校系超篩，不少學子高分落榜；超篩痛楚記憶猶新，解決方案尚未到位，豈料今年雪上加霜，數學滿級分人數再加倍，勢將成超超篩之亂。大學學測各科試題，先由命題小組檢核，再經試考學生把關，效果仍不符預期，知情人士透露緣由，指入闈時遇期末考，又適逢總統大選，難尋合適的試考生，加以小組警覺性低，致全卷題目過於簡單。其實試題欠鑑別度，關鍵原因有二，一為題庫建置不足，二為試考人選失當。

目前大學入學考試，半數試題選自題庫，半數仍由闈外命題，倘若命題教授不同，考題難度自然不一，鑑別度將大打折扣。早在二○一一年，教育部補助兩千萬，向各高中教師徵題，希望擴增題庫數量，然而推動幾年下來，題庫建置仍如牛步，人力經費皆為關鍵。編列足夠研發經費並大幅提升徵題報酬，舉辦命題工作坊，延聘專業教授指導，提升教師命題技巧；動員更多大學教授，進行試題審核修改，方可在最短時程內達成擴增題庫目標，增加試卷的鑑別度。

現今題庫未如預期，試題品質亦不穩定，闈外命題暫難避免，審題工作益形重要。不論學測抑或指考，大考中心於入闈時，雖聘高中老師審題並挑選大一生試考，然各科僅一位老師，欠缺對話討論空間，審題如何縝密周延？而試考生選自台大，且盡是醫學系的學生，如何鑑別考題難易？筆者建議大考中心，一、除台大頂尖學生外，再遴選中等生試考；二、增聘審題老師人數，透過師生集思廣益，試題必將更為良善，效度信度自然提升，方能解決燃眉之急。

超篩之亂一再發生，不惟千萬考生無辜，更重創學測公信力，相關單位不容小覷。加速建置各科題庫並尋覓合適人選試考，致力提升試題品質，穩定試題的難易度，維護考試的公平性，大考中心責無旁貸。

（作者為高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法