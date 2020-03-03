自由廣場》會展產業也需防疫特別預算

◎ 張光球

武漢肺炎肆虐使得世界大亂，台灣同樣無法倖免於難，為了因應武漢肺炎對國內產業的衝擊，行政院會已通過「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」，共計編列六百億元，該預算案可望於十三日在立法院完成三讀，屆時將發揮對產業紓困功能。然而，面對如此嚴峻的疫情，需要紓困的產業眾多，再好的預算規劃，難免有遺珠之憾，筆者希望政府和立法院同樣能關注國內會展產業需要紓困的需求。

會展產業被譽為經濟發展的火車頭，因其有發表、促銷、推廣產品等功能，能有效促進產業的發展。值得注意的是，會展可帶動如運輸、裝潢水電等協力廠商、航空、餐旅等周邊產業經濟產值。二○一八年台灣的會展產值高達四六二億元，可見得會展產業對台灣經濟的重要性。遺憾的是，一般人不了解專業會展和普羅會展之間的差異，不清楚前者對國家的整體效益大於後者，導致會展在政府職業分類中僅屬支援性質。

會展在歐美等先進國家是一專業且獨立的產業，例如德國的各大城市都設有公部門的會展專責機構，新加坡則屬於貿易暨工商部轄下的旅遊局負責。反觀，我國會展產業在行政院主計總處的行業標準分類，屬於Ｎ大類項下的行政支援服務業，在交通部的條例是在觀光目下，在文化部的解釋又歸文創產業，所以會展在台灣並非一獨立，或中類架構的行業，在不同部會有不同的配角身分。如果要再進一步定義會展產業，會議和展覽都是活動，但性質不同，所以會議和展覽是兩種不同的行業，只是二者可以分別舉辦或共同進行，以收相輔相成、事半功倍之效。如今國內外許多會展活動，不是延期就是取消，對我國經濟成長的影響可想而知。

筆者建議以補助專業會展活動為主，並將會議和展覽分開考量，因為會議經費來源，是以各相關公協會和政府機關為主，當會議停止辦理時，經費自然下不來，所以補助對象應是籌辦會議的公司，讓其能渡過疫期。展覽補助應以參展的國內廠商為要，因為政府相關部門對有關的展覽，尤其是海外的國際展，都給予參展商一定額度補助，所以政府可以加大今年仍然舉行和順延至明年展覽的補助。其次，對在國內主辦國際展的公司，給予適度放寬展覽年限補助之規定。同時，對會展場地管理者給予優惠補貼，以便反映在場租上。

當會展有績效時，其協力及周邊行業當然有業績，整體經濟自然會循環流通，大家共體時艱，一起渡過疫情難關。現在國內有許多行業需要政府紓困，但如果依現行國內的職業分類補助，會展能獲得的助益有限。在預算有限、需求無限情況下，政府如何將防疫預算效益最大化，相關部門應審時度勢。

（作者為中華民國展覽暨會議公會常務理事）

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