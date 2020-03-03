社論─疫情中的「抗中保台」氛圍

武漢肺炎疫情繼續延燒，中國的情勢尚未達到「拐點」，病毒卻已快速向全球廣泛傳播，造成莫大恐慌，對各國公共衛生、經濟、社會帶來極大衝擊。瘟疫有如一面照妖鏡，檢驗人性及人為體制，身為這次瘟疫來源的中國，截至目前的表現，著實令人難以恭維。

有如世人所見，儘管共產黨當局因疫情面臨建政以來合法性的最大挑戰之一，它仍相信政治宣傳即能解決問題。於是，宣傳機器大舉開動，官黨媒的主調是中國疫情好轉，「捷報頻傳」，外國情勢不妙；官方出版了十萬字的《大國戰「疫」》，強調「中國阻擊新冠肺炎疫情進行中」，吹捧習近平的「卓越領導」；還推出「江山嬌」和「紅旗漫」卡通吉祥物，以期激起年輕人危機時的愛國熱情。最離譜的，據官黨媒報導，一個婦人從武漢方艙醫院出院後說，她很喜歡醫院，「住得還不想走了」。

大量炮製感人、團結、犧牲故事的同時，北京當局本性不改，繼續壓制言論自由。它加強網路審查，負面訊息被嚴控，社群媒體帳號被刪除或禁言，實地探究武漢疫情的公民記者陳秋實、方斌、李澤華相繼失蹤，《財經》、《財新》等媒體的疫情報導也遭封殺。另一方面，駐澳洲大使王晰寧在澳廣ＡＢＣ節目自辯，宣稱中國在防疫上自我犧牲、拯救世界，且指責西方媒體報導很多假新聞，把中國形容為壞人。

對於首要併吞目標台灣，中國從不鬆手。它持續以軍機繞境恐嚇，網軍也大舉出動，以最拿手的假資訊發動攻勢︰總統令、行政院公文都經變造，「蔡英文疑似感染肺炎」、「蔡英文寫信給陳明文」、「桃園開始封城」等假訊息紛紛出籠，連賴清德都「被出現」在YouTube當網紅。

中國的文宣攻勢，不僅由北京黨國當局發動，也透過台灣代理人大肆進行。除了以假訊息騷擾，製造恐慌不安，還努力想帶風向，抨擊台灣至今受國際稱許的防疫表現，並大力炮製抗疫的「中國模式」︰挾其體制長處，鐵腕處理，防杜擴散，加上武漢人的犧牲，否則災難必更難控制。這一「中國模式」的吹鼓手，以「高度肯定」、「豔羨不已」、「台灣最佳借鏡」等字眼高調吹捧，但與基本事實差太多，假的真不了，也有辱閱聽人智商，台灣許多人看了，都把它當笑話。

北京當局因此陷入多面作戰，既要對抗疫病，還要嚴控對病毒及其源起的論述，以維護自身形象，且壓制內部對事實真相的揭露和議論。儘管有世界衛生組織秘書長譚德塞，不惜賠上這個國際機構的專業權威為中國塗脂抹粉，在疫病從中國廣向全球傳染之路，輕忽疫情且反應遲緩，不但未提前預警，也無力整合各國；與「習近平領導下中國形勢一片大好」的宣傳，一樣禁不起世人以事實檢驗。

中國禁不起世人檢驗的例子不勝枚舉。三年前，習近平在世界經濟論壇演說，高唱走出全球經濟困境的「中國方案」，以全球化及自由貿易維護者自居，國際矚目。實際上，一場美中貿易戰打出原形︰中國市場壁壘重重，國企主導，外國企業難以立足，且以偷搶騙取得技術。武漢肺炎中出現的「中國模式」，如出一轍；黎安友（Andrew Nathan）教授等一百多位國際學者聯名致函習近平，指「言論自由的喪失，導致中國預警機制廢棄，令新冠病毒如入無人之境，肆意荼毒生靈，造成極其慘烈的衍生災害」。他們要求習近平記取「吹哨者」李文亮醫師事件教訓，尤其是他留下的名言︰「一個健康的社會，不該只有一種聲音。」最有力的檢驗來自台灣︰疫情讓原本潛逃中國的兩百名台灣通緝犯，寧願返國面對司法制裁；有如一名偽造文書通緝犯直言，中國疫情嚴重、人心惶惶，為自保決定歸案。

在台灣，人們除了關切防疫工作，旁觀中國種種作為，也很有感。不僅病毒來自中國，中國且惡劣地以軍機恐嚇、出動網軍、世衛打壓等手法壓迫我國，台灣社會民氣高升，要求通盤檢討雙邊關係、國籍、健保制度、規範紅媒、懸掛五星旗等問題。

有人說，這是「仇中」、「反中」，或甚至「恐中」，但台灣不主張武力統一中國，也從不侵略他國，面對中國文攻武嚇且疫情延燒也不鬆手，「抗中」、「厭中」應是較準確的民情反映，一切只為保衛台灣。

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