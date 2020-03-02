自由廣場》北京301醫院拒收蔡華波？

◎ 葛雋

網傳中國人大常委會委員長栗戰書的姑爺蔡華波不幸中招，染上了武漢肺炎新冠狀病毒，很快被專機接往北京。據說蔡欲進北京最牛的三○一醫院（中國人民解放軍總醫院），誰知被住院療養的一批老幹部激烈反對，不得已只好轉送中日友好醫院，與早前患病住院的北京市委書記蔡奇的兒子為鄰。

說實話，本人相當懷疑此傳聞的真實性，理由有三：其一，蔡華波的老丈人栗戰書可說是權傾朝野的中共第三號人物，是國家主席習近平最鐵桿的戰友。栗戰書要安排女婿住三○一醫院，醫院敢說一個「不」字嗎？院方即使心懷不滿，暗中煽動住院的離退休高幹出面反對，那些奄奄一息、日薄西山的老幹部自身難保，怎可能會突然擁有那麼大的政治能量？

其二，蔡華波為居住香港的新加坡公民，他和太太栗在心在香港和新加坡擁有多家公司和物業，稱得上億萬富豪。眾所周知，香港和新加坡兩地的醫療水準遠遠高於北京。往昔中共高幹及家人都會悄悄來港看病，蔡某無理由放棄香港求醫的機會而去北京治病。況且近日北京疫情嚴峻，就算醫療條件再好，也無法與香港的私家醫院媲美。

其三，蔡華波應該有自知之明，自己並非正宗八旗子弟，在京城醫院治病的日子未必好過，難免被人背後指指點點。更要命的是，他一定知道中共政權極其不得人心，天曉得醫院的醫生、護士及服務員會不會拿自己出氣。平時在京走路開車都擔心意外，住院期間吃飯喝湯會更提心吊膽生怕加料下毒，所以聰明人是不會冒這些風險的。

蔡華波事件發生後，也不見當局出來闢謠，想來做賊心虛。說「無中生有捏造事實」吧，人們一定嘲笑「此地無銀三百兩」；說「無可奉告」吧，網民肯定群起而攻之，詛咒「太子黨駙馬爺不得好死」。

中共當局落到如斯地步，咎由自取，實屬可悲。

（作者為香港籍退休作家）

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