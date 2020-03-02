社論》「全球化」等於「中國化」的危機

原先對武漢肺炎疫情未有明顯反應的全球金融市場，上週也開始產生極度恐慌，多數股市出現重挫，跌幅平均逾一成，紛紛進入大幅修正狀態。全球實體經濟與金融市場顯然都已受到重擊。（美聯社檔案照）

武漢肺炎疫情顯然已快速擴散到中國以外的國家，南韓、義大利、伊朗、日本成為重災區，世衛組織警告可能造成全球大流行的風險。而原先對疫情未有明顯反應的全球金融市場，上週也開始產生極度恐慌，多數股市出現重挫，跌幅平均逾一成，紛紛進入大幅修正狀態。全球實體經濟與金融市場顯然都已受到重擊。

原先各國對疫情造成的經濟衝擊，仍多抱持樂觀角度，亦即供應鏈斷鏈、消費與需求急凍，只是延後並非消失，等到疫情消退，一切就會快速恢復，甚至出現Ｖ型反彈。因此，ＩＭＦ只有下修今年全球經濟成長率預測○．一％，中國經濟成長率也下修○．四％。但是，近日的相關報告則日趨悲觀。美國銀行警告，今年的全球經濟成長恐是二○○九年金融危機以來最慘的一年。而瑞銀董事長也批評全球市場對疫情衝擊世界經濟的風險「低估」，估計中國第一季可能因疫情而出現負成長。另外，以探討金融危機著名的紐約大學經濟學教授魯比尼表示，疫情對中國造成的經濟傷害，將使中國今年的經濟成長率無法超過四％，附帶的影響將隨著貿易及其他管道傳播至全球。而全球股市的失速急墜，更讓人聯想起股災的降臨。

武漢肺炎與ＳＡＲＳ病毒非常類似，因此很多評估皆建立在ＳＡＲＳ時期的經驗，其中最重要的是，經濟活動在疫情高峰時出現急凍，但之後卻呈現Ｖ型反轉，而股市則出現「報復性反彈」。但是，這些前提這次未必正確。尤要者，武漢肺炎致死率雖比不上ＳＡＲＳ，但傳播率卻遠遠超過。而且，目前疫情已在全球大爆發，各國紛紛採取封城、邊境管制、停工、交通管制及對病人與可能接觸對象的隔離等嚴格控管措施。這些措施與促成世界經濟成長的全球化顯然是背道而馳。不可否認，近年全球經貿熱絡主要建立在全球化的基礎上，包括︰產業供應鏈的全球垂直分工，使得商品因為低勞動成本國家成為生產基地得以維持低廉價格，再透過發達的陸空海運，將終端產品運送至消費者手中，滿足了極大多數人的民生需求，也提升其生活品質；以及通暢的物流、金流與人流，加上國外觀光旅遊的蓬勃發展，乃建構起今日全球經貿往來的網絡。

然而，當前的全球化其實存在一種嚴重的脆弱性，即全球經貿看似緊密連結，實際運作卻是向中國傾斜；產業供應鏈與觀光旅遊對中國的高度依賴，使得「全球化」實際上變成了「中國化」。十七年前ＳＡＲＳ爆發時，中國的ＧＤＰ只占全球四％到五％，今天卻已逾十五％，更是全球第二大經濟體，造成產業供應鏈、尤其多數科技業在中國採購零組件，並完成組裝代工，使中國成為「世界工廠」，掌控供應鏈不可或缺的環節。另外，中國對於進口商品的龐大需求，與上億人次的出國觀光旅遊，乃是日韓、東南亞，甚至歐美的重要經濟動能，更使得全球化幾乎成了中國化的同義詞。

中國在全球的生產與消費居於樞紐地位，乃造成中國一旦爆發傳染病大流行，導致生產活動停頓，而復工速度又相當緩慢，便引發全球產業供需的斷鏈危機，其範圍由科技業、傳統製造業甚至生醫、綠能等，都受到嚴重衝擊。中國美國商會調查，近一半美企認為若四月底業務無法恢復正常，今年中國營收會下降，兩成美企表示，若疫情持續到八月底，今年中國營收將減少五十％以上，德國商會的調查也顯示，近半數在中國的歐企今年亦面臨獲利大幅下滑的風險。而高盛集團、花旗集團則一致警告今年美企獲利將出現「零成長」窘境。而疫情對實體經濟的衝擊，已擴延至股市、商品市場，造成全球股市近乎崩盤的恐慌。

此次經濟危機的深刻意義在於，全球化、特別是產業供應鏈的國際分工，固然可以促進世界經濟的快速成長，但若是結構出現偏差，向單一國家過度依賴，將全球產業的運轉與經濟榮枯綁在中國，則一旦中國發生重大的天災地變，可能導致全球供應鏈斷鏈與經濟急凍的悲慘景象。換言之，各國政府與產業界若能由此次疫情得到教訓，那麼，追求供應鏈的多元化與在地生產，以打造穩定安全的生產與市場，顯然應該成為國家經濟政策與產業發展的首要課題。

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