自由廣場》線上教學產業 值得政府投資

◎ 吳其哲

中國線上教學產業於此波疫情大大躍進！敏銳的日本通訊社亦走訪台灣業者，希望不只借鏡運用在防疫，亦探討運用在日本長照所需之看護人才等等訓練之上。

在少子化與老人化雙重影響下，急需勞動力之日本於二○一九年開放看護、服務業等共十四業種之「特別技能實習生」工作簽證。一邊赴日領高薪，一邊學會日語，每年吸引上萬台灣青年赴日。日本普遍歡迎台灣人才，期望培養成國際幹部之業者更不在少數。但涉及人命之長照產業等多種產業，日語檢定次高之N2以上實力方較能勝任，否則多淪為掃除、備膳等單純工作，亦無將來性可言。

台灣之線上教學，目前已進入「協助合格國際認證，才收取學費」之責任教學收費方式，且可高密集學成。確實具成效的日語線上教學的話，兩週隔離期間，聽課約六十五小時，已經可以學會讀解日本網站新聞；密集三個月，約三五○小時，通常足以從零基礎合格N2。尤其N2係一九九○年代教育部曾研議是否訂定為日文系畢業之基準。台灣之線上教學、幹細胞自動培養設備等實力，其實都很驚人。

六百億因應武漢肺炎紓困振興特別條例三讀通過，行政院若能提撥區區一％，與業者約定「成功報酬制」，學員則需自備硬體與教材費，以確認決心。合格國際認證後，才有補助。預算將可一魚多吃，既可確保有效運用、協助善用隔離時間、又可協助每年萬名以上赴日之台灣青年進入日本ＩＴ、ＡＩ、醫護等高薪職務，更可促進時代趨勢之線上產業，再搭配行政院前年通過之雙語國家政策，台灣將源源不斷擁有實戰日本企業經驗的中日英三語人才，而台日雙方屆時也將互相擁有一億五千萬規模之人力與市場。

危機或轉機，在預算用法之一念之間。

（作者為財團法人台北金融研究發展基金會常務董事）

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