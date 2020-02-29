自由廣場》五萬個防疫破口 勞動部有責

◎ 官文傑

武漢肺炎病毒肆虐全球，正當全國人民小心翼翼地配合政府防疫政策時，中央防疫中心宣布武肺確診案例第三十二號竟然是非法的逃逸外籍看護。該名看護是在醫院當非法臨時看護時受到確診病患傳染，被找到時是在另一間醫院看護另一病患。根據防疫中心公布的足跡，染病期間她除了四處趴趴走外，還曾送朋友到板橋站坐高鐵，也曾坐台鐵、公車及捷運等大眾運輸工具四處遊走，儼然像帶著一顆不定時炸彈四處流竄！

由於勞動部的消極不作為，使得台灣成為逃逸外勞的天堂，目前逃逸在外的非法外勞超過五萬人，散居全台各地。除了像第三十二例患者在醫院當看護外，有的在家庭當幫傭、有的在餐廳洗碗打工、有的在工廠當操作員，更多的是在各個工地當非法的建築工。這些人沒有合法身分，沒有健保卡不能合法就醫，生病時只能到小診所自費看醫生，或到藥房買成藥應急，他們自成一格已成為台灣的化外之民；但在此疫病橫行之時，全台灣五萬多個逃逸外勞，已成為我國防疫的黑數，更可能成為全民防疫的破口！

針對武漢肺炎確診第三十二例的非法看護，筆者提醒主管機關，除了詳查兩個非法雇主外，揪出非法仲介並予嚴懲更是當務之急。因為在非法仲介的手下，這種未爆彈不知還有多少？另外，她住處的屋主及投宿的旅店，為何讓她租屋、投宿？為何沒查對身分？都該一併查察懲處！

非法逃逸外勞到處竄逃四處打工，已成為移民署的燙手山芋，勞動部對外勞管理的法令鬆散，外勞逃逸歸咎人力仲介業者，後續抓捕責任又推給移民署，從不檢討自身管理及法令的缺失，以致造成逃逸外勞有恃無恐，反正被抓只是遣送回國不痛不癢，甚至還可獲送免費機票。但移民署卻成代罪羔羊，大量人力物力用在取締逃逸外勞，反而影響到其他國家安全問題的維護。所以，我們呼籲移民署盡快要求勞動部修法因應，除對非法外勞課以刑責外，對非法仲介或雇主更應修法嚴懲，學學新加坡及香港，不再只是罰款了事，如此才能擺脫台灣是逃逸外勞天堂的國際笑話，也才能有效防堵非法逃逸外勞形成我國全面防疫的破口！

（作者為前台北市、新北市就業服務商業同業公會理事長）

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