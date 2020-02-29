自由廣場》（青年時評）「香港二二八」警訊

◎ 陳冠甫

壹傳媒創辦人黎智英二十八日遭香港警方以涉嫌參加八三一非法集結，以及涉嫌一宗二○一七年的刑事恐嚇為由逮捕。同時前香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）主席李卓人、前民主黨主席楊森等泛民主派人士一併被以非法集結罪理由逮捕。雖然隨後黎智英獲准交保，但仍引起香港民眾震驚、台灣輿論注意。特別是時間點耐人尋味，無法確認香港警方是否也略懂台灣歷史，不過，在二二八紀念日抓捕素有「民主黎」稱號的知名社會領袖，對台灣、香港傳遞出的政治訊號，值得深思。

港警逮捕行動本質意義不大，「調查階段收網」的可能性低，如真要說為八三一非法集結，何必一同加上對記者的刑事恐嚇？除非港府希望加大黎智英犯罪程度的負面印象，想先養案再等待時機處理。觀察中國官媒對黎智英被捕的報導，措辭強烈，如「叛國亂港四人幫」、「美英在港的代理人」等，與去年反送中活動高峰時的抨擊用語雷同。這次官媒宣傳單位隨港警出手，尤其黎智英與楊森為連襟關係，恫嚇意味十足。

況且，同一時間香港「銅鑼灣書店」五名股東之一瑞典籍的桂民海，遭判有期徒刑十年，顯見中國對香港的威嚇，進入了一個新的階段。尤其中聯辦主任駱惠寧甫上任，近來港府一連串作為是否由他操盤，貫徹習近平「四個意識」的指示？是否利用武漢肺炎致反送中運動聲勢稍緩，抓捕特定泛民主派領袖，加大打壓力道？

某種程度，香港警方為中國共產黨服務，也不是一兩天的事，只是，就在台灣二二八紀念日當天發動逮捕，帶給台灣民眾對過去歷史的反思，以及對未來防範威權復辟的警惕，起了更大的作用。這到底是駱惠寧甚至習近平始料所未及，還是故意發出「香港二二八」的警告訊號？恐怕更值得台、港人民關注！

（作者為台北大學法律所碩士生，https://www.facebook.com/DefendTaiwansDemocracy/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法