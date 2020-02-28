自由廣場》善用通訊軟體 在家隔離療養

◎ 吳政龍、呂宜芃、王榮德

新冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情日趨嚴重，此病毒最讓人擔心的是其無症狀情形下也會傳染，且病程較一般流感長，約2-4週；對醫療資源之消耗為流感之數倍以上。而無症狀、輕症、重症及死亡的比例及時程到底為何，目前似乎只能看中國所提供的有限數據來猜測。

感謝陳時中部長率領的防疫團隊及台灣醫護人員表現優異，成功阻絕迄今；但是目前已發生零星家庭及社區感染個案，無症狀確診病例持續增加；爆發社區感染似乎難以避免。在未來極有可能發生重大疫情前，我們需要考慮最適當醫療資源分配，建立新的防疫及診療作法，依症狀之輕重分流照護，將此病對台灣全民健康與經濟的傷害降至最低。

由於全台負壓隔離病房只有1,100個，隨著疫情逐漸擴大，應將它們保留給收治確診且重症者。輕症及無症狀者確診後，則需仔細教導病患及家屬如何自我照護及何時需回院，而後在家隔離療養，並注意其三餐營養之供應；同時善用手機加入給予確診之醫學中心通訊軟體（如LINE等）特定群組，以便有任何照護問題，可立即由值班感染專科護理師線上解決，並由感染症專科醫師做為後盾。

目前單靠疾管署防疫專線不夠作此服務，因此各個有收治及確診COVID-19之醫療單位，均需考慮逐步開展此項服務；其標準作業方式有待疾管署召集具有相關經驗之學者專家儘快訂出，且隨著疫情變化隨時更新修正；如此依症狀之輕重分流照護方有可能成功。

此外，各種防疫設備需充分準備並珍惜使用，否則將會很快不足而爆發眾多醫護人員被感染。把N95 口罩、髮帽、防護面罩、隔離衣、手套儘量保留給第一線醫療照護人員。一般人在社區內活動，多些使用手機遠距溝通；若需近距離（2公尺）與人交談，方才使用外科口罩或可清洗再使用之棉布口罩；同時擴大口罩之產能以確保其供應。

（作者為成功大學環境醫學研究所、公共衛生研究所師生）

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