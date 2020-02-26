自由廣場》公衛大國防疫為何掉漆？

◎ 魏世昌

全球公認的「公衛大國」日本，面對這次武漢肺炎疫情竟荒腔走板，專家們都跌破眼鏡。對此，執政的內閣團隊應負起最大責任，因為在巨大的觀光經濟利益之前，安倍政府選擇忽視武漢肺炎的疫情風險，一而再、再而三的輕忽，才導致如今情勢嚴峻的局面。

根據統計，二○一九年訪問日本的觀光客約為三一八八萬人，中國就佔了約九六○萬，比例約三成（中國是日本最大觀光客來源國）。此外，為了辦好奧運，安倍安排習近平在四月訪日，同時為了爭取中國觀光客，日本對中國旅客管制相對寬鬆，這樣的態度，更間接造成日本在對付「武漢肺炎」上，比其他各國都還相對寬容，讓疫情逐漸擴大，也使日本出現防疫漏洞。更令人費解的是，日本至今仍未全面限制中客入境，反觀台灣政府除了全面禁止湖北省陸人來台以外，湖北省以外，其他中國觀光客的觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流則暫緩受理，已發入台許可證者推遲來台，小三通也全面暫緩，使得台灣位置距離中國雖僅一海之隔，疫情卻受到嚴密控制。

日本去年第四季經濟成長較前一季衰退一．六％，為過去六年來最糟的表現，也遜於外界原本預期的衰退○．九％，再加上今年武漢肺炎疫情衝擊，ING預測，二○二○年日本全年經濟成長率為負一．一％。顯見這場武漢疫情不但衝擊日本經濟與國運，安倍如日中天的聲望也可能受重挫。這不管對日本、對安倍，恐怕都是始料未及。

（作者為工程師）

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