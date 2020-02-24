自由共和國》黃崇源、陳威全／塞翁失馬，焉知非福？台灣防疫做得最好！

新冠肺炎肆虐之際，本流病模擬研究團隊整理各國防禦措施大致分二類。第一類防禦嚴謹、成效卓著的代表是台灣。(資料照)

黃崇源／長庚大學教授

陳威全／新加坡科技設計大學研究員

新冠肺炎肆虐之際，本流病模擬研究團隊整理各國防禦措施大致分二類。第一類防禦嚴謹、成效卓著的代表是台灣。因為台灣四面環海，所有旅客入境都須搭飛機或船。再者，近日起，除少數航班，台灣來往中港澳的直航航班全面暫停，過境中港澳轉機入台者一律居家檢疫。這種嚴謹態度管控入境旅客的好處是，除了幾起家庭群聚感染事件，其餘都是境外移入病例，未進展到群聚、社區感染階段，防疫卓然有成。

第二類代表是日本，由於將舉辦東奧，若對中港澳採取和台灣同樣嚴厲的入境管控，將嚇跑或激怒主力客群，所以第二類採取網路酸民謔稱為佛系防疫的入境管控措施，至今疫情未歇，從南到北都有案例，部分案例尚無法確認有否中國旅遊史或接觸中國旅客，和新加坡同為中國以外案例數一數二的國家。

WHO顧問Ira Longini博士指出，新冠病毒的傳染力很強，全球最終三分之二人口將罹患新冠肺炎。另外，臨床證據顯示，新冠肺炎有許多輕症患者，致死率低至二％，多為本身有其它疾病，導致併發症發作而死亡。如果新冠肺炎的罹患率高、致死率低屬實，對於前述二類國家有何影響？

第一類國家終究得和中港澳恢復常態交流。對台灣來說，整個中國三分之二人口都得過新冠肺炎，屆時開放，一定爆發大量感染案例，日前的嚴謹管控只在延後感染時間罷了（這點非常重要，容後說明）。然而第二類的翹楚日本敢採佛系防疫管控措施，它國學不來，乃因日本擁有全球優質的醫療技術和資源，醫療費用低廉傲視已開發國家，一旦感染新冠肺炎，只要患者沒有嚴重的慢性病史，透過先進醫療技術絕對可治癒，恢復過往生活。

換言之，高質量的醫療技術和服務讓舉辦東奧的日本採取佛系防疫管控措施，並非網路酸民所說的荒腔走板、毫無章法。

塞翁失馬，焉知非福？台灣政府用嚴謹的防疫措施和全面停飛中港澳來延後和新冠肺炎病毒交手的時間，透過科研解譯和臨床治療，釐清新冠病毒的基因序列和特性，發展疫苗，尋找特效藥。等日後開放，若民眾感染新冠肺炎時，治療成效一定比現在有效，治癒率一定比現在高，康復期程一定比現在短，屆時甚至有疫苗和特效藥也說不定。如果新冠肺炎最終傳遍各國，全球三分之二人口都會感染，則我們對新冠肺炎的認知是，愈晚感染愈好；感染時，身體愈健康愈好；當時科研和醫護人員對新冠肺炎病毒的了解愈健全愈好。總的評估，本流病模擬研究團隊認為台灣所採取的嚴謹防疫管控仍然更勝一層樓，遠勝第二類佛系防疫國家，運用閉關爭取時空，換取對付新冠肺炎的知識和工具。

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