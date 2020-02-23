自由廣場》評析美印戰略夥伴關係

◎ 張旭成

美國川普總統2月24日首度到印度做國事訪問。美國官員認為美印是「最自然的盟國」，一個是最強大的民主國家，另一個是人口最多（13.6億）的民主國家，他們有許多共同的利益，並且這些共同利益迅速擴大。

從地緣政治的觀點，印度位於中國與中東地區 － 美國最關心的兩個地區之間，目前是僅次於美、中、日本之後的世界經濟的四大國，總理莫迪執政以來，印度經濟快速成長，近幾年的經濟成長率（GDP） 每年高達8%，12年後或更短的時間，人口可能超過中國，未來印度經濟發展潛力與中國將是同等重要。

美國印度戰略思考

由於中國崛起，挑戰美國的全球領導地位，美國認為美印應合作牽制中國日益強大的勢力和野心。川普政府的「國家安全策略」界定中國是主要的威脅和敵對者，在軍事上有能力威脅美國；對印度，美國則沒有此如此憂慮。川普強調Peace through strength（以實力維護和平），就任後即劍及履及，執行增加國防預算和強軍的新政，一改前任歐巴馬削減國防預算自廢武功的政策。

印度在50年代高調倡議「不結盟」，企圖在美蘇爭霸中成為世界上第三勢力，但在1962年印中邊界戰爭被中國打敗後，乃轉向尋求蘇聯的支持與保護，但與美國關係仍冷淡。冷戰結束後，印度實際上放棄不結盟策略，採取所謂Look East（東望）策略，強化印日安全和經濟關係，然後再拓展印美戰略夥伴關係，最重要的目標是與美、日攜手共同對付中國。

美印戰略合作在2017年6月底川普莫迪首次白宮峰會展露無遺。兩人在白宮「玫瑰花園」記者會上，莫迪兩度熊抱川普，得到全球媒體青睞。川普聲稱「美印關係從未如此牢靠」，兩人強調共同打擊恐怖主義，誓言在阿富汗戰爭和其他國防事務（如制裁伊朗和促成北韓的棄核）密切合作。

為了幫助印度的海防和遏制中共在印度洋的擴張，川普政府提供印度各種軍備，特別是22架「守護者」無人機的採購案，此乃首次售予非「北約組織」成員國。川普出訪印度前夕，美印達成了另一35億美元的軍購案，由美出售30架重型武裝直升機。

兩國軍事合作不限於軍售，這幾年美印幾乎年年進行數次陸海空聯合軍事演習。美國戰鬥部隊出現在喜馬拉雅山區訓練印度士兵；除了在課堂授課外，還測試印度武器，並在野外與印度官兵操練。這樣的美印軍事合作關係，的確的與冷戰時期印度與蘇聯維持盟友關係抗衡美國和中國的情況不同。

莫迪與川普的友誼與個人關係，似乎也強化了兩國外交戰略關係。川普在印度有不少商業夥伴，莫迪邀請川普女兒伊凡卡到印度參加企業家會議。在美國有眾多印度裔公民，他們大多支持民主黨；莫迪在去年再次訪美時，特別邀請川普到德州的莫迪與印裔美國公民幾萬人的盛會演講，以拉攏他們對川普的支持。川普這次印度行的另一目的，多少也是請大家幫他「拉票」。

印度是美國印太策略的重要成員，美國此一圍堵中國的策略是否成功，印度的積極角色不可或缺。值得指出的，近年來印度與台灣經濟與國安關係也有相當改善與擴大。以往相當罕見的印度高層國安官員配合美國安排到台灣開會，與政府及民間智庫專家舉行會談和諮商。顯然台灣的新南向政策強化了美國印太策略的效果。

（作者為美國賓州州立大學政治系名譽教授、前國安會副秘書長）

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