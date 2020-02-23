自由廣場》眷村子弟談東港共和新村

◎ 繆正西

屏東東港共和新村的存留問題，可謂台灣眷村改建史上牽扯最長的個案。

去年七月，村中四十一棟日治時期將官官舍，通過文資審議，列為「歷史建築」，全數保留；但是，未遷出居民仍不滿意。據去年七月二十四日《自由時報》報導：

「國際認知文資應是保留文化整體，包括在內生活已久的住民，而非單純建築物！」抗爭戶王立皓聞訊並無太多喜悅，因為具備文資身分，也是繼續趕人「騰籠換鳥」的同義詞，他指出，現在共和的眷四代都已出生，獲文資審議後能保留房舍只是最初步，「原眷舍終老」的最大心願，現在看來還有很長一段距離要努力！

今年農曆年剛過，王立皓又憂心村中「發展協會活動中心」遭國防部要求返還房地之訴，三月份將第二次開庭；先前庭外調解時，國防部的律師態度強硬。王立皓表示：該棟甲種眷舍，十餘年前遭祝融，發展協會募款整修完成，當時與軍方有公文往返，但軍方卻未支援一毛錢。

這是一個政府與法令、居民與期盼的認知落差；但能否在其中找到折衷、取得兩全其美的方案呢？

以往高雄市的建業新村也有過抗爭，只不過結果比較好些。當時，居民代表有找我求對策。我的建議是：先談好返還後，依「以住代護」方案進行規劃；但原住戶必須擁有「優先承租」的特權，且承租後按時繳租金、善盡居住者維護房舍之義務。

去年四月，建業新村有七戶通過審核，經高雄市府核可民宿登記證，可進行民宿業務。我的野人之見，在這其中有無發揮影響力？我未再追問。

國軍老舊眷舍的保留，勢必無法與「活化」脫鉤；國防部、地方政府、居民三方，只要能坐下來，將心比心、共同思考最大公益利益，必能創造三方共贏的局面。

地方政府可否以地易地，解決國防部的問題？居民能否創造觀光價值，成為地方政府的「金雞母」？便是關鍵的價值思考。若是學界可以幫忙相關文史的建構，更是美好的結局。

然而，最缺的「東風」，依然是「錢」！民間社團、原住戶傑出的第二代，以及民意代表，都是可以「興東風者」；所以，共和新村的問題，不是國防部與原住戶的問題，而是大家共同的問題啊！

（作者為眷村子弟，曾任陸軍士校教官；《竹籬、長巷與麵疙瘩：高雄三軍眷村憶往》共同作者）

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