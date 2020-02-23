自由廣場》別拿空軍新竹基地收容台商

◎ 雲程

第一批二四六名自武漢返國的台商甫於日前結束隔離，台商安置空間應已閒置而能接續運用。但，政府決定以正值跑道維修的新竹空軍基地，作為下階段收容中心。預算約一百五十萬元的修繕工程已決標，預計二月底完工。報載，空軍以機密為由管制並拒絕發表評論。省錢固然很好，但以第一線戰鬥部隊基地來收容武漢疫區台商，讓人不安。

約三十五年前，新竹基地也經歷跑道整修並延長為一萬二千呎，併行F-104的阿里山延壽計畫。當時，基地各作戰隊、修護補給大隊，與一部分基地勤務大隊的設施與人員，都移往清泉崗空軍基地。新竹仍留有一部分人力，且定時往來清泉崗。若留守人員因收容武漢疫區台商而遭受感染，恐同時影響二聯隊與三聯隊；而且，只要外部有不測事態，甚至於基地內出現刻意感染的事件，我空防戰力的衝擊，將無法彌補。

我國空軍平常訓練的跑道搶修課目，要求在二．五小時內完成一處彈坑搶修。儘管新竹基地跑道維修中，但只要解放軍輕舉妄動，空軍同仁仍能在最短時間內，開設長五千呎、寬五十呎的「跑道最小起降帶ＭＯＳ（Minimum Operating Strip）」，使戰機得以緊急起降。若營區內住了感染武漢肺炎疑慮的返國人員，如何達成跑道搶修能量，便成國安隱憂。

新竹是距離中國最近的空軍基地，也是北部唯一戰機聯隊基地，長期以來擔負台海空防第一線。國防部賦予二聯隊的任務是，最先飛抵現場進行攔截之重點部隊。從早期F-86，歷經F-100、F-104，到現在幻象二○○○，空軍始終都是速度最快的戰機配置於新竹基地，其重要性不能小覷。

中共會否藉由疫情而對外用兵，一直是外界的關切重點之一。近日美國軍艦、軍機密集出現台海，甚至全配的航母打擊群接近關島，即可視為美軍的預防作為。

使國軍遠離病毒、保持戰力，是三軍統帥的責任。以目前疫情狀況，調度公部門與國營事業的閒置空間，便已足夠。新竹空軍基地是最後的王牌，不要先打。

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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