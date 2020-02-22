自由廣場》挺韓反韓 二度對戰

◎ 陳茂雄

由於武漢肺炎造成全球性恐慌，變成媒體焦點，使大家忽略了罷韓的熱烈。罷韓第二階段連署需要二十二．八萬份，志工為了追求較保險的數據，呼籲讓連署突破三十萬份，然而讓人意外的，連署人數有可能會超過四十八萬份。在武漢肺炎新聞鋪天蓋地期間，罷韓連署還那麼熱烈，真是意外。

還有一項意外，二○一八年的九合一選舉，民進黨呈現崩解，依政壇慣例，二○二○年的大選，民進黨應該會下野。可是民進黨不只沒有下野，蔡英文還獲得八一七萬票，此亮麗的戰績不只是空前，恐怕也是絕後。

蔡英文之所以會有這種谷底大反彈，多數人認定是香港「反送中」讓台灣人產生「亡國感」。「亡國感」當然會影響選舉，卻不可能使選舉翻盤。九合一選舉民進黨才崩解，經過一年多，蔡英文卻締造空前絕後的佳績，未免太過於神奇，一定有其特殊原因。再說，若是「亡國感」翻轉大選，就應該反映在立委選舉。最夠格扮演中國代言人的不是韓國瑜，而是吳斯懷，獨派人士也積極推展「下架吳斯懷」的運動，結果中國國民黨的政黨票與民進黨相差無幾。更重要的是，國民黨立委的戰績比上一屆進步，反而民進黨退步了。顯然「亡國感」並沒有那麼大的威力。

有很多對政治沒興趣的人卻積極連署罷韓，總統大選時也如此，有不少人討厭蔡英文卻將選票投給她。一般人認定選民之所以會反韓國瑜，是因為他犯太多錯誤，單是言行失誤就使山頂與谷底易位未免太神奇。韓國瑜的中國色彩太重，加上韓粉很像紅衛兵，使台灣人產生恐懼，多數選民形成「挺韓」及「反韓」兩大勢力，而能吸收反韓勢力者有蔡英文及宋楚瑜，他們擔心韓國瑜當選，因而「棄弱保強」，連宋楚瑜的支持者都有不少人將選票投給蔡英文。

選戰對特定人選「挺」與「反」的對決，不是始自今日。一九九四年的台北市長選舉就發生過，當時候選人有陳水扁、黃大洲、趙少康三人。反本土的趙少康氣勢太強，引起台灣人不安，因而形成一股反趙勢力，進而發生「棄黃保扁」，使陳水扁吸收大部分反趙人士而當選。今年的總統大選，真正主角並非蔡英文，而是韓國瑜，因選民分成「挺韓」及「反韓」兩大勢力。兩股勢力，於罷韓連署再度交鋒，才是連署熱烈的主要因素。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）

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